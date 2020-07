Condestable recibe este viernes 'La doble vida de Verónica', de Kieslowsi

Actualizada 16/07/2020 a las 18:22

Tras una semana de paréntesis, vuelven este viernes 17 de julio a Civivox Condestable las películas del ciclo sobre el cineasta polaco Kryzstof Kieslowski. En el salón de actos, y con aforo para 40 personas, se proyectará el drama ‘La doble vida de Verónica’, una de las obras más reconocidas y premiadas a Kieslowski. La sesión comenzará a las 19.30 horas. Es gratuita, pero se necesita la inscripción previa en el teléfono de Condestable (948 21 25 75).

Weronika vive en Polonia y tiene una brillante carrera como cantante, pero padece una grave dolencia cardíaca. En Francia, a más de mil kilómetros, vive Véronique, otra joven idéntica, que guarda muchas similitudes vitales con ella, como su enfermedad y su gran pasión por la música. Ambas, a pesar de la distancia y de no tener aparentemente ninguna relación, son capaces de sentir que no están solas. Esta coproducción franco-polaca está protagonizada por Irène Jacob, Halina Gryglaszewska, Kalina Jedrusik y Aleksander Bardini. La película fue nominada a los Globos de Oro como mejor filme de habla no inglesa e Irène Jacob ganó en el Festival de Cannes el premio a la mejor actriz.

El ciclo sobre Kieslowski continuará durante tres semanas más, con la proyección de la trilogía de los colores, dedicada a los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que inspiraron la Revolución Francesa. ‘Blanco’ se podrá el 24 de junio, ‘Azul’ el próximo 31 de julio y, para cerrar la trilogía y el ciclo sobre el cineasta polaco, se proyectará el 7 de julio la película ‘Rojo’. Todas ellas, a las 19.30 horas, con entrada libre, pero necesidad de inscribirse previamente de forma telefónica en Civivox Condestable.

Se recuerda que será obligatorio el uso de la mascarilla durante el desarrollo de toda la actividad. En todo momento se deberán seguir las indicaciones del personal de la red Civivox. Se aconseja estar en Condestable desde media hora antes del comienzo de la proyección para acceder de forma ordenada al salón de actos y evitar riesgos.