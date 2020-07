Convenio para la continuidad de la Oficina de Mediación Hipotecaria en Pamplona

Actualizada 10/07/2020 a las 15:13

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la decana del M. I. Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP), Blanca Ramos, han firmado este viernes un convenio para mantener el funcionamiento del servicio municipal de la Oficina de Mediación Hipotecaria.

El convenio contempla una aportación del Ayuntamiento de 24.000 euros para la prestación de un servicio de intermediación y asesoramiento a aquellas personas con dificultades para abordar el pago de la hipoteca de su vivienda o domicilio habitual frente a las entidades bancarias con las que han concertado un crédito.

El asesoramiento se realiza de forma gratuita y personalizada y versa sobre los procedimientos concretos que hay que llevar a cabo antes o al inicio de la situación de impago de la hipoteca. "Se trata, por tanto, de ayudar a encontrar soluciones acordadas entre la persona deudora y la entidad bancaria para aquellas situaciones que tienen perspectivas de mejorar o que, con determinados cambios en la relación, puedan conseguir soluciones efectivas que no deriven en una ejecución hipotecaria, siempre con el objetivo de búsqueda de soluciones más favorables para la resolución del problema", ha explicado en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

Este servicio se puso en marcha, mediando convenio de colaboración, en el año 2012.

Podrán ser personas destinatarias de este servicio aquellas residentes en viviendas ubicadas en Pamplona, propietarias de una vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente, que puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial. Además, deben encontrare en alguna de las siguientes situaciones: que no hayan dejado de pagar la cuota hipotecaria pero necesiten información de las posibilidades y de las consecuencias derivadas de un posible impago; que no hayan dejado de pagar pero busquen una solución con la entidad financiera dado que se prevé que no se podrán pagar las cuotas futuras; que se haya dejado de pagar pero todavía no se haya interpuesto demanda; o que se haya dejado de pagar, se haya interpuesto demanda y la persona se encuentre inmersa en cualquiera de las fases procesales, incluso en la de lanzamiento.

El MICAP establece los criterios para el correcto funcionamiento de la Oficina de Mediación Hipotecaria y dota al servicio del número adecuado de profesionales para llevarlo a cabo. Esa atención letrada tiene lugar en las dependencias municipales de la Oficina de Vivienda (c/ Descalzos 47-53), de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas por la mañana. Quienes quieran acceder al servicio deberán solicitar cita telefónica, llamando al teléfono 984 420 329. También podrán ser derivadas por los servicios sociales municipales o por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.