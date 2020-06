La Comisión de Fiestas de Mendillorri tendrá que pagar los daños en las fiestas según una sentencia del TAN

Actualizada 25/06/2020 a las 14:25

La Comisión de Fiestas de Mendillorri deberá abonar al Ayuntamiento de Pamplona los 2.750 euros que costará la reparación de los daños en unos juegos infantiles pintados en el patio del CP. Mendillorri durante las fiestas del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2019. Este es el resultado de la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que rechaza el recurso que interpuso la comisión de fiestas contra la resolución del área municipal responsable de los centros escolares.

El Consistorio reclamó a la Comisión de Fiestas que abonara los gastos de los desperfectos que produjo el empleo de petardos en el recinto durante un concierto y que deterioraron los dibujos que estaban diseñados en el suelo: un ajedrez, caras de muñecos, etc. La petición se basaba en el convenio de colaboración suscrito por ambas entidades que hacía responsable a la organización de la “seguridad, producción integral, promoción de cada actividad, siendo de su cargo todos los gastos que se derivan de cada actividad sin que el Ayuntamiento de Pamplona venga obligado a asumir ningún otro gasto derivado de los mismos”. Ese mismo convenio obligaba a la comisión de fiestas a cubrir los riesgos de la celebración con “un seguro de responsabilidad civil “de 600.000 euros”. Asimismo, la autorización formal de las fiestas por parte del Consistorio establecía que, además de contar con ese seguro, “al finalizar las fiestas las zonas de influencia quedarán en perfecto estado de limpieza”.

La Comisión de Fiestas de Mendillorri, que no discute ni la existencia de daños, ni el importe de los mismos, alegaba que los daños “no eran consecuencia de la actuación programada”, que el suministro de petardos “se produce a través de la venta ambulante” y que “el control de su venta y uso corresponde a la Policía Municipal”, por lo que establecía el origen de los daños en una “dejación de funciones de la Administración”.

Según la resolución del TAN los daños se produjeron con ocasión del desarrollo de una actividad programada por la Comisión (…) el sábado 31 de agosto” y, recordando los términos establecidos en la autorización y el convenio para las fiestas, establece que “no contradice lo expresado el apoyo de Policía Municipal a las actividades a desarrollar (…) ni la prohibición de utilización de petardos”, y que “no consta en el expediente comunicación alguna de sus representantes [de la Comisión] a miembros del Ayuntamiento o de la Policía Municipal de incidencia alguna en relación a la utilización de petardos (…) a los efectos de una posible intervención judicial”.

El resultado de la argumentación del TAN es la desestimación del recurso de la Comisión de Fiestas y eso reafirma la postura del Ayuntamiento expresada en comisión en el sentido de los daños de 2019 son un precedente para no conceder la autorización para la utilización del patio cubierto del CP Elorri para la celebración, tanto de verbenas, como de conciertos en 2020 ya que la norma reguladora de precios públicos (…) dice textualmente que “en los centros educativos, con carácter general, no se autorizará la utilización con destino a actividades festivas, tales como comidas, verbenas, conciertos, ferias, mercados, etc., ni las que quieran hacerse fuera del horario laboral del personal municipal del local". Además, en ese foro se recordaba que existe la prohibición por normativa del consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco en centros escolares, consumos que son habituales en las actividades para las que se solicita autorización.