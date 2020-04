Los comercios preparan la vuelta sin saber los protocolos sanitarios

30/04/2020 a las 06:00

Los comerciantes y hosteleros de Navarra esperan a conocer la letra pequeña antes de levantar la persiana a sus establecimientos. Quieren saber qué protocolos de higiene va a haber, cómo deben adaptar sus locales y también, si van a poder contar con las ayudas extraordinarias y qué va a pasar con los ERTES. “No es de recibo que ofrezcan fechas sin conocer qué se nos va a exigir. Necesitamos planificar con antelación”, resume Chus Alonso, gerente de Área Comercial Ensanche.

Las asociaciones de comerciantes de Pamplona recibieron ayer un aluvión de consultas de sus asociados a cuenta de las fases de la nueva normalidad. Las dudas son coincidentes y van a ser trasladadas al Gobierno de Navarra a través de la Asociación de Comerciantes de Navarra. Así es como están funcionando desde que se decretó el estado de alarma.

La primera duda es si Navarra va a entrar en la fase 1 el 11 de mayo. “Damos por hecho que va a ser así, pero que lo confirmen”, explica Miguel Cabestrero, técnico de comercio de MK Comunicación que asesora a diez asociaciones de Navarra, entre ellas la de Iturrama y la de la Rochapea. “La información llega a cuenta gotas. Es muy escueta”, señala Íñigo Martínez, de la asociación de la Txantrea.

El próximo lunes se abre la puerta a atender con cita previa y atención individualizada. “Entendemos que esta medida está pensada para salones de belleza y todo tipo de servicios: dentistas, psicólogos, nutricionistas... ¿Y el resto de comercios? Puede una zapatería citar a un cliente para que recoja unas zapatillas?”, plantea Miguel Cabestrero. Ferreterías, mercerías, floristerías y otras tiendas que estas semanas ofrecían reparto a domicilio entienden que a partir del lunes el cliente puede acercarse al local a recoger su compra.

Varias peluquerías y centros de belleza comenzaron ayer a aceptar citas para el próximo lunes. “Hemos deshabilitado uno de nuestros tocadores para mantenerlos distanciados, trabajaremos con mascarilla, pantalla de protección, guantes y desinfectando todo entre cliente y cliente”, explica Ainhoa Angulo, de NHOA Estilistas.

En cualquier caso, la mayoría de comercios de productos que no son de primera necesidad tienen la vista puesta en el 11 de mayo. Los comerciantes se están dotando de mascarillas, guantes y geles. Ayer, la gerente de la Asociación del Ensanche repartió 60 litros de solución hidroalcohólica entre sus asociados. “Lo encargamos hace un mes a un fabricante de Navarra y nos llegó el martes”, comenta Chus Alonso.

AYUDAS Y ERTES

De momento, los comercios entienden que no es obligatorio colocar mamparas, aunque sí es recomendable. Varias asociaciones pretenden unificar pedidos para abaratar costes, pero primero quieren tener claro si va a haber unos requisitos técnicos. Recuerdan lo que pasó con la ley antitabaco y las cafeterías tuvieron que poner cristaleras. “Ahora nadie quiere pillarse los dedos, hacer una inversión y que después digan que no cumplen la normativa”, explica Cabestrero.

Otra cuestión clave que quieren aclarar es la continuidad de las ayudas extraordinarias. Los autónomos han podido solicitar ayudas al Estado, bien porque se han visto obligados a cerrar, bien porque su facturación ha caído al menos al 75%. A partir del 11 de mayo ya nadie va a estar obligado a cerrar, pero confían en que continúen las ayudas. En el caso de las ayudas aprobadas por el Gobierno de Navarra, todavía no han podido tramitarlas. “Suponen mucho papeleo porque hay que justificar todo tipo de ingresos. Y no se sabe cuándo se van a cobrar”, comenta Cabestrero.

También preocupan todas las cuestiones laborales. “Nadie sabe cómo va a reaccionar la gente, si se va a animar a gastar y si va a hacer falta llamar a los trabajadores que están de ERTE”, comenta Íñigo Martínez. Comenta que la experiencia de los comercios que sí han podido abrir está siendo muy importante. “El pequeño comercio de barrio está sintiendo el apoyo entre los vecinos y también hay mucha solidaridad entre comerciantes”, destaca.

¿Cómo probarse ropa en una tienda con seguridad?

Pasar la tarde mirando y probándose ropa “y si veo algo que me gusta lo compro” ya no va a ser lo mismo. Los establecimientos de moda, zapatos y complementos llevan días preparando la vuelta, con ganas de desembalar las cajas de la temporada primavera-verano, que llegaron hace dos o tres meses. “La ropa está fabricada en China, la India o Bangladesh, pero si llegaron con coronavirus, ya se ha muerto. Eso no pasa con la ropa que se compra por internet”, comenta un comerciante. Pero ¿cómo mantener las condiciones higiénicas del género, de los probadores, de todas las superficies?

Gotzone Barona regenta Skaner Shop, una tienda de moda mujer de 50 metros cuadrados en la calle Zapatería, con un solo probador. “Le he dado una mano de pintura plástica para poder limpiarlo mejor”, explica. Y se ha comprado una máquina de ozono. “Creo que no es obligatorio pero hay que hacer todo lo posible por mantener limpio el local”. Su intención es proporcionar guantes y mascarillas desechables a todos sus clientes. “A las prendas que se prueben les echaré un spray higienizante que dice en la etiqueta que es apto para el Covid-19 y que además no daña el tejido. Entre cliente y cliente tendré que higienizar el probador”, va enumerando. Debido a las características de su negocio, tendrá que atender a los clientes de uno en uno. “Pero muchas veces vienen acompañados. Si es un familiar, ¿podrán estar los dos en el local?”, se plantea.

“Esto no es una nueva normalidad, es una nueva realidad que tenemos que aceptar”, comenta Gotzone. Señala que en muchos casos el cliente va a tener que armarse de paciencia. “Ya se están acostumbrando a las colas y quizás tengan que asumir que no pueden estar media hora en el cambiador si hay gente esperando”. Otro asunto delicado es el de las devoluciones. Es una práctica común en el sector aunque la ley no obligue a ello.

Por último, el sector ve con preocupación la cercanía de las rebajas. “Este año, sin Sanfermines, las rebajas van a empezar el 1 de julio y muchos comercios vamos a estar abiertos del 7 al 14. Tenemos mes y medio antes de las rebajas. Esperemos que el tiempo acompañe para animar las ventas”, señala Barona, que forma parte de la junta de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo.

Incertidumbres del comercio



1 EPIS. ¿Deberán suministrar guantes y mascarillas a los clientes?



2 Higiene. Qué productos deben utilizar y qué protocolos seguir.



3 Locales. ¿Son obligatorias las mamparas? ¿Tendrán especificaciones técnicas?



4 Ayudas. ¿Se mantendrán las prestaciones extraordinarias a los autónomos?



5 Empleo. ¿Los ERTES podrán acompasarse a la recuperación de las ventas?