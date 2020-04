¿Cómo probarse ropa en una tienda con seguridad?

Actualizada 30/04/2020 a las 09:45

Pasar la tarde mirando y probándose ropa “y si veo algo que me gusta lo compro” ya no va a ser lo mismo. Los establecimientos de moda, zapatos y complementos llevan días preparando la vuelta, con ganas de desembalar las cajas de la temporada primavera-verano, que llegaron hace dos o tres meses. “La ropa está fabricada en China, la India o Bangladesh, pero si llegaron con coronavirus, ya se ha muerto. Eso no pasa con la ropa que se compra por internet”, comenta un comerciante. Pero ¿cómo mantener las condiciones higiénicas del género, de los probadores, de todas las superficies?

Gotzone Barona regenta Skaner Shop, una tienda de moda mujer de 50 metros cuadrados en la calle Zapatería, con un solo probador. “Le he dado una mano de pintura plástica para poder limpiarlo mejor”, explica. Y se ha comprado una máquina de ozono. “Creo que no es obligatorio pero hay que hacer todo lo posible por mantener limpio el local”. Su intención es proporcionar guantes y mascarillas desechables a todos sus clientes. “A las prendas que se prueben les echaré un spray higienizante que dice en la etiqueta que es apto para el Covid-19 y que además no daña el tejido. Entre cliente y cliente tendré que higienizar el probador”, va enumerando. Debido a las características de su negocio, tendrá que atender a los clientes de uno en uno. “Pero muchas veces vienen acompañados. Si es un familiar, ¿podrán estar los dos en el local?”, se plantea.

“Esto no es una nueva normalidad, es una nueva realidad que tenemos que aceptar”, comenta Gotzone. Señala que en muchos casos el cliente va a tener que armarse de paciencia. “Ya se están acostumbrando a las colas y quizás tengan que asumir que no pueden estar media hora en el cambiador si hay gente esperando”. Otro asunto delicado es el de las devoluciones. Es una práctica común en el sector aunque la ley no obligue a ello.

Por último, el sector ve con preocupación la cercanía de las rebajas. “Este año, sin Sanfermines, las rebajas van a empezar el 1 de julio y muchos comercios vamos a estar abiertos del 7 al 14. Tenemos mes y medio antes de las rebajas. Esperemos que el tiempo acompañe para animar las ventas”, señala Barona, que forma parte de la junta de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo.

