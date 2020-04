Otras suspensiones de los Sanfermines: sí por guerras, no por pandemias

22/04/2020 a las 06:00

La enfermedad covid-19 ha provocado la primera suspensión de los Sanfermines por una pandemia en los dos últimos siglos, ya que las fiestas de Pamplona se habían celebrado incluso durante los brotes de cólera del siglo XIX y la llamada gripe española de 1918.



Según ha explicado a Efe el escritor Miguel Izu, autor de varios libros sobre la historia de los Sanfermines y la presencia en los mismos de Ernest Hemingway, las fiestas de la capital navarra habían “resistido” a varias pandemias en los últimos 200 años, “y en épocas en que no se disponía todavía de vacunas, ni respiradores, ni uvis, ni paracetamol”.



En 1834 se produjo la primera gran epidemia de cólera morbo asiático y en Navarra se contagiaron 6.134 personas, de las que murieron 1.542, sobre todo en la Ribera.



Poco después, en 1855, se produce una segunda epidemia de cólera, en este caso mucho más grave, ya que en Navarra hubo 40.872 contagiados y 13.715 muertos. En aquella ocasión la enfermedad sí afectó a Pamplona y, en general, a toda la provincia, por lo que se debatió si suspender los Sanfermines, pero finalmente se celebraron.



En 1885 llega la tercera gran epidemia de cólera, que en Navarra afectó de nuevo principalmente a la Ribera. Hubo 12.985 enfermos y 3.261 muertos y en Pamplona, donde hubo 26 fallecidos, se planteó otra vez la supresión de los Sanfermines, idea que volvió a ser rechazada.



Durante la epidemia de gripe española de 1918 se produjeron en Navarra unos 3.000 muertos, 243 de ellos en Pamplona. Apareció un primer brote en primavera, con solo 15 fallecidos, que desapareció al llegar el verano y los Sanfermines se celebraron normalmente, aunque la enfermedad reapareció en otoño y entonces se produjo la mayor mortalidad.



La duración actual de los Sanfermines, del 6 al 14 de julio, es relativamente reciente, ya que data de los años sesenta. En el siglo XIX, normalmente había sólo cuatro corridas de toros y “para el día 11 o 12 lo gordo se había acabado”, comenta Izu, quien destaca lo excepcional de esta situación, ya que en el pasado, “incluso con enfermedades epidémicas, se tiraba para adelante”.



SUSPENSIÓN POR GUERRAS



Sí se han suspendido los Sanfermines a causa de conflictos bélicos, cuatro de ellos en el siglo XIX.



De 1808 a 1814 no hubo fiestas debido a la ocupación francesa, y tampoco de 1821 a 1823, durante el trienio liberal, por los enfrentamientos entre absolutistas y liberales. En la primera guerra carlista, no hubo Sanfermines de 1834 a 1838, y tampoco de 1872 a 1875, en la tercera guerra carlista.



Ya en el siglo XX, en los años 1937 y 1938 no hubo Sanfermines a causa de la Guerra Civil, aunque sí se celebraron los actos religiosos.



Ha habido además otras suspensiones parciales, en concreto en 1978, del 8 al 14 de julio, por los incidentes en los que falleció de un disparo de la policía el joven Germán Rodríguez, y el 12 de julio de 1997 durante 24 horas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA.



Ante la decisión tomada este martes por el Ayuntamiento de Pamplona de suspender definitivamente las fiestas en el mes de julio a causa del coronavirus, Izu cree que una opción sería trasladarlas a septiembre, mes en el que se celebran las fiestas de San Fermín de Aldapa o San Fermín “Txikito”.