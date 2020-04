Las Peñas reciben con pena la suspensión de San Fermín, una medida que comprenden

Actualizada 21/04/2020 a las 17:42

Las peñas de Pamplona han recibido con tristeza la esperada noticia de la suspensión de los Sanfermines de este año, una medida que comprenden por la situación de confinamiento debido al coronavirus.



El presidente de la Federación de Peñas de Pamplona, Imanol Azkona, ha señalado que les da "mucha pena" la suspensión de las fiestas, pero ha recordado que "peores tragedias está habiendo con el tema de los confinamientos y con familiares que ni siquiera se pueden juntar" para despedir a personas fallecidas.



Lamentan la suspensión de las fiestas, pero en este momento "hay prioridades", ha insistido.



Azkona ha declarado que la queja de las peñas no es respecto a la suspensión de los Sanfermines, una medida que ya esperaban, sino por la forma en que el Ayuntamiento de Pamplona ha adoptado la decisión, ya que "en ningún momento nos ha tenido en cuenta para nada".



"Esperábamos una mesa participativa en la que la comunicación sea fluida entre todos los agentes que participan en las fiestas, que salen a la calle, que movilizan gente", ha señalado Azkona, quien ha censurado el "oscurantismo" con el que a su juicio se ha actuado.



Sobre la posibilidad de celebrar los Sanfermines en otra fecha, ha indicado que no lo ven "muy claro", ya que se plantea la posibilidad de hacerlo en septiembre, en San Fermín de Aldapa o San Fermín Txikito, pero en ese caso el Ayuntamiento debería llegar a un acuerdo con el organizador, que es la Comisión de Fiestas del Casco Viejo de Pamplona.



"En cualquier otra fecha que se pueda hacer, no puede ser una decisión única del Ayuntamiento de Pamplona", ha comentado.



Azkona ha subrayado que, en todo caso, el 6 de julio a mediodía, momento en el que se lanza el tradicional chupinazo, habrá que hacer algún tipo de conmemoración, ya que, "si algo no nos ha faltado nunca ha sido imaginación y, sobre todo, las ganas de hacer algo festivo y participativo".



"A ver qué restricciones se siguen manteniendo en julio, qué se puede hacer o no, si se puede salir a la calle, pero yo creo que desde las peñas algo plantearemos en la medida en que sea posible, siempre pensando en la seguridad de las personas", ha dicho.



En esa fecha, ha concluido, "no nos quedaremos sentados en casa en el sofá", ya que "el 6 de julio es especial para todos".



