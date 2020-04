El 20 de julio acaba el plazo para participar en el concurso de textos teatrales para público infantil

Actualizada 15/04/2020 a las 12:02

El 20 de julio finalizará el plazo para presentar trabajos en una nueva edición del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro que cuenta con modalidades de castellano y euskera. Las bases de esta vigésimo novena edición establecen un único premio en metálico para cada categoría dotado con 2.500 euros que será abonado por el Consistorio pamplonés.

De esta forma, el Ayuntamiento quiere fomentar la creatividad y difundir las expresiones contemporáneas de las artes escénicas y trabajar para la promoción profesional de jóvenes artistas mediante la convocatoria de certámenes específicos. El jurado, caso de que lo estime oportuno, podrá entregar el premio en forma ex-aequo y repartir su importe entre los dos trabajos. Asimismo, podrá declararlo desierto. Además de la dotación económica, el premio puede incluir la representación de la obra.

LOS TEXTOS SE ENVIARÁN POR CORREO ELECTRÓNICO

Según recogen las bases de la convocatoria, puede participar en este concurso cualquier persona mayor de 16 años que lo desee. Cada autor o autora puede presentar hasta tres textos, escritos en castellano o en euskera, siempre que reúnan los siguientes requisitos: ser textos originales e inéditos (no puede presentarse el mismo texto en ambas modalidades), no haber sido premiados en cualquier otro certamen, y no haber sido estrenados por compañía alguna (profesional o no). Además, su duración será la habitual de una representación dirigida a público infantil.

Los textos se enviarán por correo electrónico a la dirección biblioteca@laescueladeteatro.com, poniendo en el ‘Asunto’ XXIX Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil. El correo contendrá dos documentos. El ‘archivo 1’ será, únicamente, para un pdf con el texto y el seudónimo con el que se presenta la autora o autor. El ‘archivo 2’ incluirá el título de la obra y el seudónimo; un breve currículo quien haya escrito la obra encabezado con su nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico y teléfono; fotocopia del D.N.I. o pasaporte y declaración escrita de que la obra presentada es original, inédita, no estrenada y de que no ha obtenido premio en otros certámenes. Así mismo, deberá indicarse expresamente que el autor o la autora conoce y acepta las bases de esta convocatoria.

El jurado será nombrado por la Escuela Navarra de Teatro estará compuesto por tres personas en cada una de las dos categorías, castellano y euskera. La selección de textos candidatos al premio se realizará de acuerdo a la calidad literaria, la creatividad, la originalidad, y la posibilidad de puesta en escena. El fallo del jurado se hará público en la primera quincena de septiembre de 2020.

Las obras premiadas quedarán a libre disposición del Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro durante un año, a efectos de su publicación y/o puesta en escena. Posteriormente, el autor o autora podrá hacer uso de su texto, haciendo mención al premio del concurso y las instituciones que lo han concedido.

La escritora Lola Fernández de Sevilla con la obra ‘Irse de casa -Mapa-Poema para niñas que se portan mal’ en la modalidad de castellano y la autora Maialen Díaz con ‘Ilargiaren atzean’ en euskera fueron las ganadoras de la edición del año pasado. Se recibieron en el certamen 58 obras, 10 más que el año pasado.