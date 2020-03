Se trabaja en los contratos de San Fermín con dudas de si dará tiempo

25/03/2020 a las 06:00

“Habrá San Fermín. Vamos a ver cuándo”. La frase, pronunciada por el alcalde de Pamplona este lunes, la recogieron todos los medios locales y también algunos nacionales, y lo hicieron con el sentido que el propio Enrique Maya le había dado, el de la duda de que el próximo 6 de julio Pamplona pueda iniciar un año más sus fiestas.



“La verdad es que estamos pensando poco en San Fermín estos días”, explicaba este martes el alcalde para añadir seguido que en estos momentos lo que está en juego “es algo mucho más importante”. “De cualquier forma sé que el área de Cultura está trabajando en los preparativos festivos a pesar de que las condiciones, al menos por ahora, parece que van a ser complicadas. Hay que tener en cuenta que todos los trámites administrativos han quedado paralizados, pero también es cierto que probablemente el gobierno habilitará luego otros plazos para que esos trámites vayan más rápidos”.



Maya apuntaba también que la vuelta a la normalidad será seguramente progresiva, “puede que podamos volver a salir a la calle en abril o en mayo, pero no organizar grandes eventos ni permitir aglomeraciones de gente. Y sería lógico”, señalaba.



5 DE MAYO, FECHA LÍMITE



Por ahora lo que no resulta posible es poner en marcha nuevas convocatorias para adjudicar contratos, tampoco los relacionados con las fiestas, como conciertos, escenarios, festivales, etc. Y han quedado suspendidas las licitaciones cuyo plazo de presentación de ofertas ya estaba en marcha.



La declaración del estado de alarma ha obligado a suspender todas las licitaciones que tenía abiertas el Ayuntamiento. Una de las afectadas ha sido el suministro e instalación de los aseos públicos para las fiestas de San Fermín. El anuncio de la licitación, colgado en el Portal de Contratación, advierte que en el momento en que se levante la suspensión del estado de alarma se concederá un nuevo plazo de 30 días para presentar ofertas (el inicial concluía el 14 de abril), y que las ya presentadas no tendrán que volver a hacerlo.



María García Barberena, concejala responsable del área de Cultura municipal, aseguraba este martes que el 5 de mayo sería la fecha tope para que la Junta de Gobierno aprobase, por ejemplo, el contrato de producción (escenarios) para los eventos musicales de la plaza de los Fueros, plaza de Compañía y Paseo de Sarasate durante los Sanfermines. “Esa sería la fecha límite para que nos diese tiempo de licitar. No tendríamos problema con las orquestas que actúan en esos escenarios porque son contratos directos que ya tenemos cerrados con los artistas, algunos casi desde hace un mes. En el caso de las actuaciones de la plaza de Compañía estamos cerrándolas estos días”.



Será peor el retraso para los eventos de la Plaza del Castillo, reconoce García Barberena, porque es un contrato único que abarca el escenario y también la orquesta. Es por lo tanto lo que se considera una gran producción que requiere también un plazo mayor de presentación de ofertas, explicaba la concejala.



“También las actuaciones en la plaza de la Cruz conllevan la contratación del escenario, pero en este caso el plazo de presentación de ofertas es más corto y resultaría más fácil llegar a tiempo. En una situación similar estarían los eventos infantiles como Menudas Fiestas o el espacio Birjolastu. No las colecciones de fuegos artificiales, que tienen su propia dirección artística en la persona de Mikel Pagola, que es quien invita a participar a las pirotecnias.



“A pesar de todo nosotros trabajamos pensando en que se van a celebrar y si finalmente hay que retrasarlas procuraremos que sean igual de buenas que en julio”, afirmaba María García Barberena.