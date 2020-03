Actualizada 12/03/2020 a las 12:52

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto una convocatoria de ayudas para la realización de actividades extraescolares y complementarias para el alumnado de los centros escolares de Infantil y Primaria ubicados en la ciudad. En total, prevé destinar 175.760 euros, para subvencionar parte de la programación que completa el currículum escolar durante este curso 2019/2020. Las ayudas se dirigen tanto a centros públicos y concertados como a Centros de Educación Especial y Centros de Educación Básica para Adultos. Las escuelas y colegios interesados deberán presentar la solicitud hasta el día 24 de este mes.

Con estas subvenciones, el Consistorio pretende dar soporte a iniciativas educativas, culturales y sociales encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza a través de actividades fuera de los centros educativos. Para poder optar a estas ayudas, las extraescolares deberán estar protagonizadas por el alumnado y dirigidas por el personal docente del centro. No obstante, no serán subvencionables las actividades que supongan clases regulares de apoyo a cualquier materia curricular o a otras no curriculares como mecanografía o informática, por ejemplo. Tampoco entran en esta convocatoria campamentos, viajes de estudios y excursiones de más de una noche. Asimismo, no podrá solicitarse esta esta ayuda para actividades que cuenten con convocatorias de ayudas municipales y autonómicas.

En la solicitud de ayudas, los centros deberán presentar el programa de actividades complementarias que haya previsto para este curso, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, junto con el presupuesto de todas ellas. No obstante, las actividades podrán ser modificadas en función de las necesidades del centro y el calendario escolar y sustituidas por otras que consideren de mayor interés.

Reparto de las ayudas

Una vez recibidas y evaluadas todas las solicitudes, el Ayuntamiento repartirá a partes iguales el 45% del presupuesto de la convocatoria entre todos los centros participantes, lo que supondrá 79.092 euros en total. El restante 55%, en cambio, se asignará en función de distintos criterios. Así, un total de 43.940 euros (es decir, el 25% del presupuesto) se distribuirá entre los colegios de manera proporcional al número de alumnado total. Otros 43.940 euros se asignarán en función al alumnado desfavorecido de cada centro, atendiendo al censo del propio departamento de Educación. El 5% restante, es decir, 8.788 euros se repartirán a partes iguales entre los centros que incluyan actividades complementarias encaminadas a lograr la igualdad entre niños y niñas.

Los centros interesados deberán presentar la solicitud de forma telemática a través de la web municipal www.pamplona.es o bien de forma presencial en los distintos registros oficiales habilitados. La instancia deberá ir acompañada de una declaración responsable y la memoria de los proyectos y actividades para los que solicita la subvención, entre otros documentos. Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento dispondrá de seis meses para resolver la concesión de las ayudas. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y en la web municipal.