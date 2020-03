Maya asegura que la propuesta de la oposición sobre Erripagaña es "papel mojado"

Actualizada 05/03/2020 a las 13:57

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado que la propuesta de PSN, EH Bildu y Geroa Bai para la construcción de viviendas en la Ripa de Erripagaña es "papel mojado" y ha destacado que prevalecerán las competencias de la Junta de Gobierno sobre la moción que pueda aprobar el pleno municipal.



Tras la recepción a varias atletas navarras en el Ayuntamiento de Pamplona, el alcalde ha señalado a los medios de comunicación que para el día 26 está previsto un foro de vivienda, solicitado por la oposición, para tratar este asunto.



Con la documentación que la Junta de Gobierno entregó para la celebración de este foro, ha comentado, la oposición ha hecho una propuesta previa al Gobierno de Navarra.



"Yo me seguiré remitiendo al foro de vivienda como el lugar en el cual hay que tomar acuerdos. Yo doy por hecho que esta propuesta, que además se va a debatir hoy en el pleno como moción de urgencia, es papel mojado", ha aseverado.



Si la oposición "quiere que haya una propuesta seria por parte de este Ayuntamiento, o se consensúa en ese foro o no vamos a tener propuesta", ha dicho Maya, quien ha resaltado: "Yo no voy a ceder ante una propuesta que no hayamos negociado y haré valer las competencias de la Junta de Gobierno por encima de lo que el pleno decida hoy".



Si finalmente en el foro no se acuerda una propuesta, ha agregado, "nosotros haremos la nuestra, porque las competencias son de la Junta de Gobierno".



Además, ha denunciado, "desde el punto de vista de la forma, yo no había conocido nunca semejante falta de respeto institucional".



Mientras que el consejero de Vivienda, José María Aierdi, era invitado por la alcaldía a exponer su propuesta en el Consejo de Gerencia, "ya habían llegado a un acuerdo, con desconocimiento nuestro, del equipo de Gobierno, con los grupos de la oposición", ha lamentado.



Por lo tanto, ha considerado, "se abre aquí un frente de muy difícil solución y es que un Gobierno ningunee a un gobierno municipal y que además lo que pactan sea imposible de conseguir, porque las competencias son de la Junta de Gobierno".



Maya ha declarado que no quiere "dramatizar", pero "estamos llegando en política a una situación esperpéntica, es el todo vale, el no respetar a la institución municipal y a este alcalde".



"Vamos a tener un mandato muy complejo, porque, si yo no me puedo fiar de un consejero y por tanto de un gobierno, cómo hacemos para pactar las cosas que están pendientes", ha señalado el alcalde. "Es una cosa terrible, me parece vergonzoso lo que está ocurriendo en este mandato", ha sentenciado.

