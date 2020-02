La oposición aprueba modificar en un millón los Presupuestos de Pamplona

Actualizada 06/02/2020 a las 18:35

La enmienda conjunta presentada por Geroa Bai, PSN y EH Bildu a los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona, que los modifica en un millón de euros, ha sido aprobada con el apoyo de los 14 concejales de la oposición y los 13 votos en contra de Navarra Suma.

Han presentado sacar adelante tres inversiones en movilidad sostenible, con la construcción de aparcamientos disuasorios, la peatonalización de la plaza de San Francisco, la redacción del proyecto para el paseo de Bosquecillo y General Chinchilla y una partida para un bosque en el Parque de las Pioneras de Lezkairu.

Desde Navarra Suma, María Echavarri ha criticado que las modificaciones planteadas por la oposición contengan medidas como la reducción en la partida para señalización y semáforos para la ciudad.

Koldo Leoz, desde Geroa Bai, ha defendido la medida de bajar la partida a instalación de semáforos, de 200.000 a 50.000 euros, y ha señalado que “si hay que hacerlo así se hace”.

En materia de movilidad, Leoz ha lamentado que el alcalde, Enrique Maya, haga “anuncios en prensa que asustan y no llegan a ningún lado”, sobre la posibilidad de “poner zona azul en toda la ciudad de Pamplona”, ha señalado.

Por parte de PSN, Maite Esporrín ha señalado que el discurso de Echávarri “es tremendo” al calificar la acción de los partidos de la oposición “de teatro”. Esporrín ha indicado que los tres partido “constatan una realidad, que el equipo de gobierno está en minoría”. Ha puntualizado que “le falta humildad y le sobra arrogancia”.

Ha defendido la modificación presupuestaria, al mantenerse la partida para personal destinada a ANIMSA, “para evitar que haya un ERE y se despida a trabajadores” y ha señalado que los cambios motivados buscan favorecer “el área de deportes, cultura, educación o mirar a los barrios desfavorecidos de la ciudad”.

Ha criticado la defensa de Echávarri a la señalización a través de semáforos de la ciudad. Le ha espetado que “poner ahora cinco grupos de semáforos no es urgente” y ha pedido al equipo de gobierno que empiece la ejecución de los proyectos si quiere tener algún fin mejor para la negociación de próximas inversiones “porque Pamplona se lo merece”.

Sobre el parque temático del tren de Trinitarios, Esporrín ha expresado sus “sospechas” por la urgencia “que pide Navarra Suma en su ejecución”. Maya le ha solicitado que aclare sus palabras y Esporrín ha negado que “estas sean fruto del calentamiento por el debate, y sí porque los criterios van cambiando a cada reunión que se mantiene”.

Por su parte, Echávarri ha respondido a Esporrín con cifras, que señalan que “la cifra de siniestralidad por atropello a peatones en Pamplona duplica la media nacional”, por lo que ha urgido la necesidad de instalar estos semáforos en la ciudad “o si no, no será posible hacer la Ciudad 30 ni la Ciudad 50”.

María Echávarri ha recordado que “Navarra Suma no habla con Bildu, porque no es el PSN, no les vamos a blanquear”. También ha criticado la medida impulsada por estas modificaciones de la oposición de iluminar la sala Lidia Biurrun de la Ciudadela, preguntando “si ahora la gente va a casarse a este edificio y no sabe dónde está la sala”.

Desde EH Bildu, Marian Aldaia ha indicado que “no es fácil hacer una gestión con presupuestos prorrogados” pero ha recordado que ya se vivió el pasado año y ha respondido a Navarra Suma que “cuando dice que no va a hablar con EH Bildu, está dejando de lado a una parte de la sociedad de Pamplona”.

Por último, ha alertado sobre la ejecución de la partida de la Casa de las Mujeres, que “ha sido muy pequeña”, por lo que ha comentado que “puede haber cierto peligro en la ejecución de esta partida”. También ha defendido la modificación de un millón de euros al “apostar por la movilidad, los barrios, la vivienda, la cultura y las escuelas infantiles”.

Leoz ha criticado a Echávarri puesto que “Na+ criticó la gestión de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en la legislatura pasada, algo que le va a pasar lo mismo a Na+ ahora”. Por último, ha lamentado el tono usado por Echávarri a la hora de criticar las medidas impulsadas por la oposición, porque considera que las ha descrito “con un tono de choteo”.

En el último turno de palabra del debate se ha producido un enfrentamiento entre el alcalde, Enrique Maya, y el exalcalde, Joseba Asiron, después de que Maya pidiera a Asirón silencio en varias ocasiones. “Al siguiente aviso le echaré de la sala”, ha señalado Maya. “Écheme si quiere”, le ha respondido Asiron.

Ayuntamiento de Pamplona

