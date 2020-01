Actualizada 29/01/2020 a las 12:31

Diario de Navarra celebra este miércoles desde las 12 horas el foro DN en Vivo sobre las apuestas deportivas, un encuentro de debate con la participación de los agentes implicados en esta cuestión: afectados, empresas e instituciones públicas. Aquí se lo vamos a contar en directo.

En el foro participarán como ponentes la psicóloga Vanessa Gargallo, de la Asociación de Ludópatas de Navarra Aralar; la presidenta de la ponencia parlamentaria sobre el juego, Marisa de Simón; el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Juan José Echeverría, y el director de marketing del Grupo Kirol, Beñardo Elorz.

Tras las presentaciones, comienza la primera parte del debate.

PARTE 1. ¿Qué ha ocurrido para que en apenas dos años las apuestas deportivas sean ahora denostadas?



- Vanessa Gargallo asegura que la intruducción de este nuevo juego se ha hecho con una regulación que no protege al consumidor. También asegura que se ha normalizado. "Los que no juegan, son los bichos raros".

- Marisa de Simón asegura que "aquí vale todo". Se refiere al fácil acceso y al poco control en internet. La parlamentaria agradece que el debate esté sobre la mesa. Insiste en el apoyo a las personas afectadas y recuerda la ponencia parlamentaria para abordar la cuestión, aunque advierte que hay cuestiones de regulación estatal.

- Beñardo Elorz, por su parte, afirma que únicamente habla en nombre de Kirolbet, y se muestra de acuerdo en la "exageración de todo lo que hay en torno a las apuestas deportivas en los eventos deportivos". Cree que se resolvería con una regulación. Se pregunta "¿cuántas casas de apuestas se han abierto en Madrid? Una barbaridad. Eso no pasa en Navarra."

- Juan José Echeverría habla de la facilidad de acceder a las apuestas deportivas. "Lo peor es que está afectando cada vez con más fuerza y más a menores". Apuesta por tomar medidas regulatorias y categorizar para regularizar los diferentes tipos de juego.

- Beñardo Elorz señala que "no es posible que un menor acceda a una plataforma de juego". "No hay un solo menor que apueste en nuestra plataforma, porque si no, es una suplantación de identidad, está apostando con el DNI de su madre o su padre." "Las empresas operadoras jueguen pero lo hagan de manera responsable: tiene que haber un vínculo sano con el juego. El juego problemático es el 0,2% de las personas que juegan"

- Vanessa Gargallo responde que siempre se escucha que hace falta una regulación, pero no hace falta que se obligue. A nivel ético y legal se pueden pedir responsabilidades.

- Beñardo Elorz compara las apuestas deportivas con los mensajes de Loterías o la ONCE. "Si utilizásemos sus mensajes, a mí me despedirían".

PARTE 2. ¿Qué propuestas o medidas ponen sobre la mesa?

- Juan José Echeverría señala que ya se han tomado medidas desde el ayuntamiento, con la suspensión de licencias. "Primero hay que hacer un esfuerzo con organizaciones sociales y empresas para categorizar a estos locales desde el punto de vista urbanístico para poder regularlo, como se hace con la hostelería, donde hay bares, bares especiales, salas de fiestas..."

- Marisa de Simón señala que este se un fenómeno nuevo, que antes no existía y pide trabajar en tres ámbitos: la prevención, la regulación, que incluye la publicidad: "Hay que acotarlo ya, en Navarra se puede prohibir la publicidad", y la fiscalidad, ya que "hay empresas que ni siquiera tributan en Navarra". "Debería limitar las subvenciones públicas a Osasuna mientras lleve publicidad de juego. Sería disuasorio". Hace un llamamiento al apoyo a los afectados.

- Echeverría sugiere que parte de la recaudación fiscal a estas empresas se podría destinar a la rehabilitación de los enfermos.

- Vanessa Gargallo señala dos puntos: el primero, los menores. "Sí hay menores jugando, son historias que nos llegan cada día". Este es un negocio muy lucrativo, y pide ajustar la fiscalidad a sus ingresos.

- Beñardo Elorz señala que está cien por cien a favor de la regulación y del cumplimiento de la normativa.

