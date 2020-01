Anulan el incremento en el nivel de inglés exigido para trabajar en Escuelas Infantiles

Actualizada 29/01/2020 a las 14:59

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha resuelto anular el incremento en el nivel de inglés exigido como requisito para el desempeño del puesto de trabajo de educador o educadora de las escuelas infantiles, aprobado mediante acuerdo del organismo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona en enero de 2019. El TAN estima el recurso de alzada presentado contra este acuerdo, que se califica como ‘contrario al ordenamiento jurídico’.

El acuerdo anulado establecía un cambio del perfil lingüístico de los educadores y educadoras que impartían el programa de castellano con actividades en inglés. Se modificaba el perfil de B1 a C1 para exigir así la misma competencia lingüística que en los modelos en euskera. Un informe jurídico municipal presentado en octubre del año pasado, con motivo de este recurso de alzada, considera que el acuerdo infringe la ley por “falta de motivación” y “falta de aprobación del presupuesto”. Señala que “resulta evidente que la motivación se vincula al bilingüismo, pero las escuelas cuyos puestos han visto modificado su perfil lingüístico no son bilingües”. “El modelo en euskera requiere C1 porque lo es en ese idioma, mientras que el modelo que nos ocupa es en castellano, aunque se añaden actividades en inglés, de donde se deduce la incorrección de la comparativa”.

Ese mismo informe refleja, además, que “este cambio que la plantilla orgánica introduce supone también una alteración de las condiciones en las que, por el Ayuntamiento, se acordó la subrogación del personal de las escuelas del programa de castellano con actividades en inglés (Hello Rochapea, Hello Azpilagaña y Hello Buztintxuri)”.

