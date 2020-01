Actualizada 27/01/2020 a las 13:32

El Ayuntamiento de Pamlona reimplantará de forma gradual el modelo de castellano en las escuelas infantiles Donibane y Printzearen Harresi. Además sumará el castellano con inglés a la oferta de Goiz Eder.

De esta forma, se acatan las distintas sentencias judiciales. El equipo de gobierno municipal insiste en que los cambios se van a hacer de manera gradual, comenzando en el próximo curso 2020-2021 y culminando en el curso 2022-2023.

Según han explicado, la implantación gradual del cambio de modelo, que acompaña a la propia evolución educativa del alumnado en el centro, se pretende no generar la indefensión que, según sentencia judicial, tuvieron las familias de los menores escolarizados en esos centros en 2016. Por ello, para la próxima preinscripción en las escuelas infantiles municipales de Pamplona se incluirán plazas en castellano en Donibane y E.I. Fuerte Príncipe – Printzearen Harresi y plazas de castellano con inglés en Goiz Eder, únicamente en los grupos de ‘lactantes’ y ‘caminantes’, que se corresponden con los niños y las niñas de menor edad, que comienzan el ciclo de 0 a 3 años. En los grupos de ‘menores’ y ‘mayores’ se mantendrá el actual modelo en euskera hasta que esos niños y niñas concluyan su formación en el centro para no interrumpir su educación en el modelo elegido. De esta forma, por motivo de estos cambios, ningún niño o niña tendrá que salir del centro y modelo lingüístico elegido en su momento.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el concejal delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud y presidente del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona, Fernando Sesma, han dado a conocer este lunes en rueda de prensa el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno Local para anticipar las medidas que se van a llevar a cabo para cumplir las sentencias, que revocan los cambios de modelo lingüístico realizados en varias escuelas en 2016. Se trata de tres sentencias que confirman el primer fallo judicial, de febrero de 2017, por lo que los representantes municipales han interpretado como “maniobras dilatorias” los recursos interpuestos “por el anterior equipo de gobierno para no acatar la sentencia”.

“NORMALIZACIÓN” DE LAS ESCUELAS

El alcalde Enrique Maya ha subrayado que “es el momento de la normalización de las escuelas infantiles, de volver a la normalidad”. Los cambios revocados por la justicia datan del curso 2016/2017 y supusieron el cambio de modelo lingüístico, de castellano a euskera, en Donibane y Fuerte Príncipe – Printzearen Harresi, así como traslados de otros tres centros: la E.I. Rotxapea, con modelo en euskera, se trasladó a las instalaciones de la antigua Hello Rochapea y cambió su nombre por Goiz Eder; el modelo de castellano e inglés de Hello Rochapea se trasladó a la E.I. Egunsenti, que pasó a denominarse Hello Egunsenti; y las instalaciones de la E.I. Rotxapea acogieron el modelo en castellano de Egunsenti. Dichos cambios supusieron el incremento de las plazas en euskera de 164 a 408 y la supresión de 255 plazas en castellano y castellano-inglés.

Estos acuerdos fueron en su día recurridos por las familias afectadas. En febrero de 2017 la sentencia 37/2017 del Juzgado de la Contencioso Administrativo revocó esos acuerdos. La sentencia de apelación 490/2017, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Pamplona. El pasado mes de diciembre, el auto 113/ declaró la inadmisión del recurso de casación presentado ante s el TSJN.

En este sentido, el alcalde Enrique Maya ha querido “reconocer la dignidad y el sufrimiento de muchos padres y madres pamploneses por unas actuaciones no sólo ilegales, sino también alejadas de cualquier principio ético”.

PLANIFICACIÓN A TRES AÑOS

La vuelta a la situación anterior que conlleva la revocación de los acuerdos establecidos en 2016 cuenta con la problemática de las instalaciones de la escuela infantil Rotxapea, cerrada como centro educativo en noviembre de 2016 por sus graves deficiencias estructurales. Por esas mismas razones, no se considera técnicamente recomendable reabrir el centro, con independencia del modelo lingüístico que pudiera acoger. Por ello, para que la desaparición de ese centro no tenga impacto negativo sobre la oferta en euskera (que era la que impartía antes de los cambios revocados de 2016) ni sobre la oferta de castellano con inglés (que es la que retornaría a la antigua Hello Rochapea, hoy Goiz Eder), se ha decidido que la escuela infantil Goiz Eder imparta ambos modelos, el de euskera y el de castellano con inglés, al igual que ocurre en escuelas infantiles gestionadas en Pamplona por el Gobierno de Navarra como Nuestra Señora de los Ángeles o San Jorge.

De cara a la preinscripción para el próximo curso 2020 – 2021 en las escuelas infantiles municipales, el organismo autónomo ofertará plazas en castellano en la E.I. Donibane y en la E.I. Fuerte Príncipe – Printzearen Harresi para nuevo alumnado únicamente en los grupos de ‘lactantes’ y ‘caminantes’. En los grupos de ‘medianos’ y ‘mayores’ se mantendrá el modelo en euskera como actualmente, ofertando las plazas que queden vacantes en esos grupos como se hace de forma habitual. En la E.I. Goiz Eder se abrirá oferta de nuevas plazas con enseñanza en castellano y actividades en inglés solo para nuevo alumnado de los grupos de ‘lactantes’ y ‘caminantes’. A esta nueva oferta en la E.I. Goiz Eder se sumará la habitual de la actual enseñanza en euskera, ya que el centro combinará ambos modelos.

En el curso 2021 – 2022 se ampliarán los grupos para los nuevos modelos. En la E.I. Donibane, E.I. Fuerte Príncipe – Printzearen Harresi y E.I. Goiz Eder se ofertarán plazas para los nuevos grupos de ‘lactantes’ más las plazas disponibles en ‘caminantes’ y ‘medianos’. Se mantendrá la enseñanza en euskera para los grupos de ‘mayores’. Para el curso 2022 – 2023 la E.I. Donibane y la E.I. Fuerte Príncipe – Printzearen Harresi habrán implantado en su totalidad el modelo anterior a los cambios aprobados en 2016 y revocados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la E.I. Goiz Eder habrá asumido también los cambios derivados también de esa decisión judicial. Para ese curso, se abrirá oferta de plazas en todos los grupos, en castellano en E.I Donibane y la E.I. Fuerte Príncipe – Printzearen Harresi y, en castellano con inglés y en euskera en la E.I. Goiz Eder.

Según ha adelantado el alcalde, las medidas adoptadas responden únicamente al cumplimiento estricto de la sentencia y el restablecimiento de la legalidad. No obstante, el Ayuntamiento va a impulsar un estudio para conocer la demanda real y poder realizar una oferta de escuelas infantiles “que responda a la realidad lingüística de la ciudad y a la demanda real de las familias”.

