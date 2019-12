Un teatro para promediar cercanía, en el colegio Luis Amigó

Cerca de una veintena de estudiantes de primero y segundo de la ESO del colegio Luis Amigó representaron una obra teatral para personas de la Tercera Edad en la residencia Amma Mutilva. Todo por el simple hecho de compartir parte de su tiempo. La compañía que supervisa el profesor Javier Lana, ‘Aitaura’, suma dos años desde que comenzó su andadura y, a pesar de su breve recorrido, las expectativas siguen creciendo. Show must go on es su premisa