El Ayuntamiento de Pamplona va a acometer a partir del lunes los trabajos de restauración de las esculturas de las alegorías de la Prudencia y la Justicia que presiden la entrada de la Casa Consistorial. Ambas figuras, que datan del siglo XVIII, no sufren deterioros graves, pero sus deficiencias pueden conllevar a futuro complicaciones derivadas de las filtraciones de agua o de los impactos y roturas.



Los trabajos se prolongarán durante dos semanas y se prevé que estén finalizados en torno a la festividad de San Saturnino. Para esa fecha se prevé también que esté colgado en el Salón de Plenos una copia del cuadro 'Vista de Pamplona', atribuido a Juan Bautista del Mazo, discípulo y yerno de Velázquez, que refleja la visita que hizo Felipe IV a la Ciudadela de Pamplona en 1646, y que vuelva a colocarse en el zaguán el escudo de armas borbónico, ha explicado en una nota el Consistorio pamplonés.



El pasado mes de septiembre se realizó un reconocimiento de las dos esculturas de la Prudencia y la Justicia, que unido a los informes elaborado por Príncipe de Viana en abril, han determinado la necesidad de intervenir en las dos figuras. Los trabajos de restauración los llevará a cabo la empresa CYR-PA, Conservación y Restauración del Patrimonio, con un presupuesto de 4.466,54 euros.



La escultura de la Alegoría de la Prudencia presenta daños en el soporte pétreo y pérdidas de volumen en zonas salientes, ciertas fisuras abiertas y alguna desplacación por pérdida de material. El recubrimiento dorado que han recibido los atributos de la figura cuenta con erosiones y ofrece un aspecto general apagado.



La Alegoría de la Justicia, por su parte, presenta erosiones en aristas y roturas locales producidas por impactos. Los aspectos más llamativos son la falta completa del volumen de la mano y la falta parcial del plato de la balanza. Junto a la falta de la mano, el brazo ha sido desencajado, produciendo la separación entre dos piezas, que presenta cierta movilidad y fragilidad. La peana tiene una ligera pérdida del mortero de unión a la base que la soporta y alguna fisura abierta que favorece las filtraciones de agua. La intervención prevista no recoge los daños ocasionados por los actos vandálicos de abril, en los que fue sustraída su espada, por encontrarse contemplados los trabajos y encontrarse el caso en vía judicial.



Se realizará una limpieza superficial en ambas esculturas para la eliminación de deposiciones y de acumulaciones de suciedad. Esa limpieza se llevará a cabo en seco, con escalpelos y cepillos. Además, se consolidarán los soportes sobre los que se apoyan mediante inyección de cal hidráulica en fisuras y sellado mediante mortero de reconstrucción teñido con pigmentos minerales. En la figura de la Prudencia no se prevén reconstrucciones de volumen, aunque sí se recogerán los bordes descarnados, y se le aplicará el color dorado en los atributos y zonas que lo han perdido parcialmente. A la Justicia se le repondrán los volúmenes perdidos en la mano y el plato mediante mortero reconstrucción.



Las esculturas de 'La Justicia' y 'La Prudencia' son obra de José Jiménez y datan de mediados del siglo XVIII, como el resto del repertorio escultórico de fachada del Ayuntamiento. Ambas figuras son femeninas y se sitúan flanqueando entrada al edificio por su fachada principal.



Como alegoría de virtudes que deben regir el gobierno, la Prudencia porta una espejo y una serpiente y la Justicia una espada y una balanza. En sus pedestales, desde 1884, se sitúan las placas de altitud que señalan que este emplazamiento se encuentra a 443,80 metros sobre el nivel del mar en Santander y 444,67 respecto a Alicante.



En tres ocasiones se ha realizado la limpieza de las figuras, dentro de una intervención general sobre la fachada: entre julio y agosto del año 1865, en el año 1911 y, más recientemente, Rafael Vila se encargó de la restauración que en 1991 devolvió el color a la fachada y a todos sus elementos y esculturas.

