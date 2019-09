EH Bildu propone un parking permanente y vigilado de autocaravanas en Buztintxuri

Actualizada 20/09/2019 a las 13:03

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado para su debate en la comisión de Presidencia del próximo martes una propuesta para la creación en el barrio de Buztintxuri de un aparcamiento permanente y vigilado para autocaravanas con capacidad para acoger unos 150 vehículos y que implicaría una inversión de unos 150.000 euros.



En concreto, la propuesta ubica esta infraestructura en el solar anexo al supermercado Mercadona, junto a la Ronda Norte de la ciudad.



Según ha señalado EH Bildu en una nota, "se trata de una superficie de alrededor de 5.700 metros cuadrados de parcela útil con un nivel de urbanización básico por lo que su adecuación y puesta en marcha requeriría una obra sencilla".



No obstante, "si por consideraciones técnicas o estimaciones económicas se estimara oportuno", la propuesta de EH Bildu deja abierta la posibilidad de encontrar otra ubicación para esta dotación que podría localizarse en solares no usados del desarrollo sur de la ciudad o en la ubicación de la antigua fábrica de Argal, en Etxabakoitz.



Según la propuesta de EH Bildu, este aparcamiento debería estar disponible para las personas usuarias los 365 días del año durante las 24 horas del día, y estar totalmente vallado y con sistema de vídeo-vigilancia. Estaría destinado a personas empadronadas en Pamplona y su uso conllevaría el pago de una tasa recogida mediante ordenanza fiscal y calculada con el objetivo de sufragar los costes de la prestación del servicio. Actualmente hay habilitadas en el solar propuesto alrededor de 200 plazas para coches que, tras las reformas, podrían albergar alrededor de 150 autocaravanas.



La propuesta de actuación implica también la habilitación de un lavadero y un punto para carga de luz y agua, descarga de aguas sucias, descarga de aguas negras o hinchado de ruedas.



Con esta propuesta, EH Bildu busca conseguir un doble objetivo, "trasladar el mayor número posible de autocaravanas de las calles de los barrios, donde generan molestias y problemas de visibilidad y seguridad vial, a esta área de aparcamiento regulado; y ofrecer a las personas propietarias de este tipo de vehículos un lugar seguro ya que habitualmente están expuestas a robos y vandalismo".



Esta infraestructura complementaría el área de estacionamiento limitado de Trinitarios, habilitada la pasada legislatura y destinada a vehículos in itínere. EH Bildu ha asegurado que el nuevo espacio "permitiría situar a Pamplona como una de las ciudades con mejores dotaciones para albergar este tipo de vehículos". Según datos de la Dirección General de Tráfico, hay censadas en la capital navarra 185 autocaravanas.

