Baluarte acoge la exposición 'Navarra Film Commission - 10 años' hasta el próximo 17 de septiembre

El vestíbulo principal de Baluarte acoge, hasta el próximo 17 de septiembre, la exposición itinerante 'Navarra Film Commission - 10 años' con motivo del décimo aniversario de la oficina del cine, creada por el Gobierno de Navarra en 2009 con el objetivo de facilitar el trabajo a las empresas y profesionales del sector audiovisual que deseen rodar en nuestra comunidad. En concreto, la exposición rinde homenaje a la diversidad de localizaciones que existen en Navarra y a algunas de las muchas producciones que se han rodado en la Comunidad Foral a lo largo de la historia. A través de paneles informativos se muestran 18 localizaciones en las que se han rodado películas o series, con información sobre la localización, un mapa con su ubicación, información de la producción rodada ahí, imágenes de la película/serie e imágenes del rodaje. En concreto, en la muestra aparecen: Aldatz – 'Cuando Dejes de Quererme'; Artajona – 'Robin y Marian'; Bardenas – 'Juego de Tronos'; Camino de Santiago –'The Way'; Elizondo – 'El Guardián Invisible'; Estella – 'Bajo las Estrellas'; Gallipienzo – 'El Hombre que Mató a Don Quijote'; Iranzu – 'Conquistadores Adventvm'; Leitza – 'Ocho Apellidos Vascos'; Marcilla – 'Remember Me'; Ochagavía – 'Secretos del Corazón'; Pamplona – 'Los Japón'; Pitillas – 'Legend Nº17'; San Fermín – '¡Fiesta!'; Tafalla – 'Line Walker II'; Urbasa – 'The Sisters Brothers'; Ustarroz – 'Lo Nunca Visto'; y Zugarramurdi – 'Las Brujas de Zugarramurdi'.

La exposición itinerante de la 'Navarra Film Commission' se inauguró el pasado 22 de junio en el Museo de las Brujas de Zugarramurdi, donde permaneció un mes; posteriormente viajó a la Oficina de Turismo de Roncal; y tras la estancia en Baluarte, la muestra viajará a Donostia, al Espacio Keler, los días 21 y 22 de septiembre.

