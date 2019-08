Actualizada 09/08/2019 a las 12:29

La compañía Evgenie Melentyev de Rusia, que presentará la obra ‘Loop’; José Agudo con ‘Farruca’, y la compañía lusofrancesa Illicite Bayonne, que pondrá en escena ‘Uprise’ son las protagonistas de las actuaciones de este sábado, 10 de agosto, de ‘Danzad, danzad, malditos’. Este ciclo, incluido en el Festival de las Murallas, se está desarrollando el mes de agosto en el entorno amurallado comprendido entre el Caballo Blanco y el frontón Jito Alai. Las actuaciones comienzan a las ocho de la tarde y la entrada es libre.

Al igual que en ediciones anteriores, la compañía PKP, que desde el principio es elemento esencial del festival, guiará al público a través del parkour y la acrobacia por distintos escenarios. En 2019 han incorporado alguna sorpresa respecto a años anteriores, aunque manteniendo siempre las murallas como escenario y como símbolo. Una vez finalizada las actuaciones, cada sábado se realizará un encuentro entre el público y los artistas en el Caballo Blanco.

Este año, como novedad, la programación incorpora un nuevo elemento: Site Specific, intervenciones de 3 minutos en rincones concretos del recorrido que han sido creadas especialmente para esos espacios. Estas intervenciones utilizan el lenguaje de la danza y de otras disciplinas artísticas. Cada día se presentarán dos Site Specific a lo largo del recorrido entre un escenario y otro. Actuarán maña sábado Montse Álvarez, Maya Bodiley y Diego Pazo en un espacio y Julia Albizu en otro.

‘Danzad, danzad, malditos’, coordinado por Carmen Larraz, finalizará el sábado 17 de agosto con la compañía belga de Simon Thierry y Benjamin Fury que pondrá en escena la pieza ‘Le Cauchemar de Darwish’. Completarán el programa Menphs y la obra ‘Meeting Point’ e Isael Mata con ‘Reward of the Citty’. Este ciclo, apoyado desde el principio por el Ayuntamiento de Pamplona, también recibe ayuda económica del Gobierno de Navarra y apoyo logístico de La Faktoría y Centro Huarte.

TRES COMPAÑÍAS INTERNACIONALES EN PAMPLONA

La obra ‘Urprise’ de la compañía Illícite, Bayone parte de la idea de que el movimiento es un gran motor emocional y social y por ello, su creador lo ha utilizado para preguntarse sobre la existencia y el propósito de cada persona. Es una manera de viajar a través de las sensaciones humanas dentro del campo de expresión de la danza. La Compagnie Illicite Bayonne fue fundada en 2015 por Fábio Lopez, su director artístico y coreógrafo residente, y desde 2017, forma parte de la plataforma coreografica Oldeak.

Evgeniy Melentiev trabaja principalmente las técnicas de suelo e improvisación, técnicas que le marcaron cuando estudiaba en Rusia en el Perm College for Arts and Culture y en el Moscow State Art and Cultural University. Otro punto de inflexión en su carrera de bailarin y creador fue descubrir los trabajos de Rudolf Laban, Mats Ek, Jiří Kylián, Steve Paxton o Lloyd Newson and Sasha. En la obra que presentará en Pamplona, ‘Loop’, ha trabajado la interacción social y el saludo entre las personas.

La tercera propuesta de mañana sábado llega de la mano de José Agudo que traerá a Pamplona ‘Farruca’. Es un extracto de la pieza ‘Silk Road’, una celebración de diversas culturas y danzas tan fuerte y delicada como la propia seda. En ella, Agudo aúna sus raíces flamencas con un estilo contemporáneo que une influencias del Este y del Oeste. ‘Farruca’ está creada por José Agudo y como coreografo invitado ha participado Rafael Amargo. José Agudo inició su carrera en Andalucía, donde comenzó actuando como bailarín flamenco. Conoció el mundo contemporáneo mientras trabajaba en Europa con Charleroi Danses, Ballet de Marseille, T.R.A.S.H. o Shobana Jeyasingh Dance and Akram Khan Company, donde también fue asistente de coreografía durante muchos años. Recientemente José ha presentado ‘Silk Road’ y ha realizado encargos para el Festival International de Music y Danza de Granada, Norrdans (Suecia), SEAD/Bodhi Project (Austria) y Area Jeune Ballet (Suiza).

FICHA



Sábado 10 de agosto

Compañía Illicite. Uprise

Compañía Evgeni Melentiev. Loop

Compañía Jose Agudo. Farruca



Sábado 17 de agosto

Isael Mata. Reward of the Citty

Simon Thierri y Benjamin Fury. Le Cauchemar de Darwish

Menphs. Meeting Point’

