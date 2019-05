Asiron propone al PSN y Geroa Bai un gobierno de izquierdas en Pamplona liderado por Bildu

Actualizada 28/05/2019 a las 13:24

El alcalde de Pamplona en funciones y candidato de EH Bildu a la reelección, Joseba Asiron, quien se ha mostrado "dispuesto a hablar" para "no facilitar la venida de la derecha" pero sin dar un "cheque en blanco", ha propuesto a PSN y Geroa Bai la formación de un gobierno de izquierdas liderado por la coalición.



De esta forma se ha pronunciado en una rueda de prensa en la que ha analizado los resultados electorales del 26 de mayo que han dejado a Navarra Suma al borde de la mayoría absoluta en el Consistorio y a EH Bildu con siete concejales, frente a los cinco de la pasada legislatura, pero sin apoyos suficientes para reeditar el cuatripartito.



Asiron, acompañado de los concejales Maider Beloki y Joxe Abaurrea, ha reconocido que "la política es compleja y se juega en muchos tableros" y, bromeando, ha recordado el antiguo Circo Price y sus "tres pistas".



"Todo está relacionado", ha dicho Asiron, quien ha destacado que el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, y las "derechas unidas" solo podrán acceder a la alcaldía por la "acción u omisión" de una "fuerza progresista y de izquierdas" como es el PSN.



Para el alcalde en funciones, "no hay nada peor que hacer una campaña de izquierdas" y luego "facilitar la llegada de un gobierno de la derecha". Por ello, ha apostado por evitar en Navarra un "juniazo", en referencia al llamado "agostazo" de 2007, y que el PSN vuelva a ser "la muleta" de UPN.



Asiron ha abogado por constituir en Pamplona un gobierno de izquierdas liderado por EH Bildu y ha considerado que "no debería haber problemas para un pacto de investidura".



"Todas las posibilidades están abiertas" hasta el pleno del 15 de junio, ha subrayado Asiron, quien ha apuntado que, "hasta que suene la campana vamos a seguir intentándolo".



En ese sentido, ha comentado que en esta legislatura se ha demostrado que, "cuando nos desposeemos de otro tipo de condicionamientos, podemos llegar a acuerdos" en el Ayuntamiento de Pamplona y ha recordado que el PSN está unos 10.000 votos por debajo de EH Bildu.



Respecto a la intervención el domingo de la candidata del PSN, Maite Esporrín, quien mostró su alegría por poder decir "¡agur, Asiron!", el alcalde en funciones ha declarado que, en ese momento, la socialista "no valoró suficientemente la realidad" y "fruto del 'calor' de la noche electoral, estuvo un poco precipitada".



Asiron, quien ha afirmado que los titulares sobre su supuesta salida del consistorio si no es alcalde "son la mejor indicación de que me quiero quedar", ha aseverado que en las elecciones se ha podido ver que Pamplona "es una ciudad progresista, de izquierdas".



"Ni siquiera viniendo unidas las derechas", ha agregado, ha logrado Navarra Suma una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Pamplona y no conseguirá la alcaldía "si no se la da el PSN".



Asiron ha valorado la "brillante, inusual, atrevida e imaginativa" campaña electoral desarrollada por EH Bildu, que ha "tenido un apoyo espectacular" en Pamplona, en la que la coalición, ha resaltado, ha tenido un 25 % de los votos.



El ser la segunda fuerza en el Ayuntamiento de Pamplona, "con 10.000 votos sobre el tercero", el PSN, "certifica ese liderazgo de EH Bildu durante estos cuatro años" de legislatura, ha indicado.

