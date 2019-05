Asiron valora los resultados de EH Bildu, insuficientes para revalidar cargo

Actualizada 27/05/2019 a las 03:07

El candidato por EH Bildu a la alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron, quien pese a haber mejorado los resultados de su grupo no cuenta con apoyos suficientes para continuar al frente del Consistorio, ha valorado el apoyo recibido como el refrendo del "buen trabajo" realizado.



"Creo que hemos tenido unos resultados muy buenos, rozando el 25% de los votos, veníamos de un 16% eso significa que estamos un 8% de subida y eso no me cabe ninguna duda de que es el refrendo de un trabajo bien hecho" durante cuatro años en los que, ha dicho, se han "dejado la piel".



Asimismo, ha añadido, refleja que EH Bildu ha sido "la columna vertebral del Ayuntamiento y por lo tanto, pase lo que pase, a partir de aquí con los pactos y no pactos, alianzas y no alianzas, con la cabeza muy alta y que no nos borren la sonrisa".



Asiron ha incidido en que "Iruña es una ciudad de izquierdas, progresista", tras lo que ha señalado que "estamos prácticamente en el único sitio del Estado donde todas las derechas han venido unidas, la derecha corrupta, la derecha antiforalista y la que quiere terminar con nuestros derechos históricos y la derecha doméstica de toda la vida".



Te puede interesar





"Y eso -ha agregado- es porque no cabe ninguna duda de que Navarra e Iruña su capital es todavía cuestión de Estado".



Además ha llamado la atención sobre el hecho de que hay "un 8% de votos netamente de izquierda sin representación por la dispersión del voto. Es el momento de que determinados sectores hagan esa reflexión y reconozcan que ha sido un error", ha apuntado.

Selección DN+