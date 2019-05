Actualizada 12/05/2019 a las 11:34

El Festival Internacional de Cine y Medioambiente Ecozine vuelve a la capital navarra a partir de este lunes con la sección oficial.



Este festival, que se celebra desde 2008 en Zaragoza, busca promocionar y difundir producciones audiovisuales de difícil visionado vinculadas al medioambiente.

A partir de este lunes en los cines Golem Baiona se podrá ver una muestra de cortos y largometrajes que compiten en el festival sobre historias de lugares lejanos o temas del entorno.



Abrirá la sección 'Overbooking' sobre el turismo en Baleares, el martes el espectador viajará a Japón con 'The geographer and the island' y el día 15 'Aktivist' mostrará la historia de una joven finlandesa que decide meterse en política para oponerse a una multinacional minera.



El jueves se cerrará la sección oficial con varios cortometrajes sobre el Amazonas, el pantano de Itoiz e Indonesia.



En todas las sesiones, de entrada libre previa retirada del pase en taquillas, se contará con la presencia de personas relacionadas con las producciones con las que se abrirá un debate al terminar la proyección.

Selección DN+