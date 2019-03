El Ayuntamiento reclamará 0,81 millones a la constructora y diseñador de la pasarela de Labrit

Actualizada 06/03/2019 a las 13:07

El Ayuntamiento de Pamplona, a tenor del informe elaborado por los servicios técnicos del área de Proyectos, prevé reclamar al equipo de diseño (que se encargó también de la dirección de obra) y a la empresa constructora de la pasarela del Labrit un total de 813.743,10 euros por las "irregularidades y defectos en el proyecto tanto en su concepción como en su ejecución", ha indicado el Consistorio en un comunicado. Esa cuantía se corresponde con lo que ha gastado el Ayuntamiento en la construcción de esta infraestructura, pero también incluye lo gastado en los dos informes técnicos independientes que aconsejan su cierre y desmantelamiento (INTEMAC e IDEAM), el coste de la red de seguridad que hubo que colocar y el precio de un eventual proceso de desmontaje.

El concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea, y la directora de Proyectos y Conservación Urbana, Cristina Arregi, han adelantado este miércoles en rueda de prensa que los trabajos para ese desmontaje empezarán el próximo miércoles 13 de marzo y se desarrollarán en dos fases: primero, se retirarán las placas inferiores y, una vez finalizado el expediente de depuración de responsabilidades, se retirará el resto de la infraestructura.

El informe técnico elaborado por el personal municipal que recopila el devenir de la infraestructura desde que aparecieron los primeros problemas, hace suyas las conclusiones del trabajo de IDEAM, en el sentido de que la pasarela de Labrit “por sus condiciones de dimensionamiento y ejecución, no permite garantizar los niveles de seguridad y funcionalidad exigibles de acuerdo con el marco reglamentario y normativo vigente, por lo que no resulta apta para su puesta en servicio”. Así mismo, el personal técnico municipal también suscribe que “dadas las necesidades de actuación que se requerirían para subsanar las deficiencias detectadas, entendemos que, en la situación y configuración actual, no es viable técnica ni económicamente su reparación”, por lo que, debido a su estado de conservación y al riesgo de descuelgue por corrosión de las placas inferiores, proponen su “pronta retirada y plantear un nuevo diseño”.

Te puede interesar

Selección DN+