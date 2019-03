UPN denuncia una "paralización galopante" de las inversiones en Pamplona

Actualizada 01/03/2019 a las 14:22

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado este viernes que el Consistorio está sufriendo una "paralización galopante" de las inversiones.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa el concejal Juan José Echeverría, quien ha indicado que la ejecución de las inversiones de la gerencia de Urbanismo "apenas ha superado el 20 %", una cifra "francamente ridícula".



De ahí sus palabras en el sentido de que "el Ayuntamiento está sufriendo una paralización galopante de las inversiones pese a la información contradictoria que manifiestan", ha dicho en alusión a los datos ofrecidos en la rueda de prensa en la que dieron a conocer el cierre de los presupuestos generales.



En ella, ha apuntado, "muy astutamente" ocultaron el cierre de la gerencia, con una ejecución de "apenas un 43 % del presupuesto y eso que ahí se incluyen salarios y otros gastos que se ejecutan entre el 85 y 90 %", para remarcar que la "cifra más grave es la de las inversiones con una ejecución mísera y lamentable del 20 %".



En la contratación de estudios y servicios han llegado al 21 %, según el concejal regionalista que ha señalado que incluso los encargos de los planeamientos de los Ensanches han quedado para 2019. Al respecto ha comentado que hay partidas presupuestadas en 2017 que se van a ejecutar en 2019.



Tras cuestionar que ahora se vayan a producir actuaciones como los derribos de Argal, "como si los estuvieran preparando para la campaña electoral", ha manifestado que "se dedican a vender patrimonio para presupuestar inversiones ficticias que no hacen, y esas ventas de patrimonio se van a amortizar crédito, pero no generan ni un solo metro cuadrado de patrimonio nuevo".



"Se están comiendo todo el patrimonio municipal, están amortizando la deuda, no están haciendo inversiones y están dejando el Ayuntamiento en esqueleto en cuanto a patrimonio", ha remarcado el concejal que ha denunciado la "manipulación" del equipo de gobierno municipal al tratar de "engañar vendiendo una situación económica que no es la real y que está reflejada en el cierre de cuentas de la gerencia de Urbanismo".



Asimismo ha considerado "un timo que digan que las inversiones de 2014 se reducían a 11,53 millones cuando en el cierre que ellos hicieron llegaron a los 19,2 millones".



El edil regionalista ha cuestionado además que a la vez que presentan iniciativas en contra de la Ley Montoro, esa norma es la que "luego les permite presumir de que están reduciendo la deuda".

Selección DN+