UPN acusa a EH Bildu de "manipular los datos económicos de Pamplona"

Actualizada 28/02/2019 a las 18:06

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado que el equipo de gobierno de Joseba Asiron "manipula los datos económicos de 2014 para intentar engañar a los pamploneses y tapar el fracaso de su gestión al frente de la ciudad".

Ha criticado que la concejala delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, haya afirmado este jueves que "las inversiones durante 2014 se reducían a 11,53 millones de euros, ofreciendo una interpretación burdamente sesgada de la realidad económica del consistorio y sin incluir el total de inversiones de todo el Ayuntamiento y de sus organismos".

Los regionalistas han destacado en un comunicado que "el informe de cierre de cuentas de ese año, firmado el 9 de septiembre de 2015 por el propio director de Hacienda, cargo de libre designación nombrado por Bildu, recoge que las inversiones llegaron a 19,2 millones de euros en 2014".

En este sentido, han señalado que "el documento afirma que las dotaciones para la formación bruta de capital, es decir, para inversiones propias y para la cofinanciación de las efectuadas por terceros, se elevan a 19,2 millones de euros".

"Más adelante, el informe concreta que esa cantidad resulta de la suma de 12,7 millones de euros de inversiones reales y 6,5 millones de transferencias de capital", han añadido.

Así las cosas, UPN ha asegurado que "se está tratando de mentir a los pamploneses de forma indisimulada y, lo que es más grave, se está haciendo desde canales oficiales del Ayuntamiento de Pamplona para ello".

La formación ha afirmado que los datos ofrecidos este jueves por Perales son "el resultado de una intensa actividad de cocina con la que tratan de disimular su incapacidad para gestionar una ciudad como Pamplona".

Así, ha remarcado que "no se puede vender como éxito la reducción de la deuda o el superávit, cuando en realidad son fruto de los altísimos niveles de inejecución y no una circunstancia planeada en presupuestos".

Igualmente, han resaltado que "debido a la llamada Ley Montoro, el Ayuntamiento está obligado a destinar a la amortización de deuda la mayor parte del presupuesto no ejecutado; por tanto, habría que agradecer al ex ministro y no a Asiron que ésta se haya reducido en estos años".

Por otro lado, los regionalistas han criticado que EH Bildu "ha ocultado" la "contratación de un préstamo de 5 millones de euros realizada a través de la sociedad municipal Pamplona Centro Histórico y que no se ha computado en los datos ofrecidos".

En cuanto a la calificación crediticia, también han señalado que "Bildu ha obviado explicar que una ciudad no puede superar la calificación del país en el que se encuentra y que en el momento en el que ésta ha mejorado, también lo ha hecho la de la ciudad, sin que las condiciones de Pamplona hayan variado apenas".

Por otra parte, han lamentado que "durante estos años, las inversiones se han reducido, mientras se multiplicaban los gastos corrientes".

En este sentido, UPN ha asegurado que "la estructura municipal es hoy 8 millones de euros más cara, mientras se ha detenido el impulso inversor y sin que se hayan puesto en marcha nuevos servicios que mejoren de forma real las condiciones de vida de los pamploneses".

Respecto a la disminución de las transferencias de capital, "que Bildu achaca al final del 'Plan E'", UPN ha recalcado que "dicho programa finalizó en 2010 y no en 2014 como parece afirmar torticeramente el equipo de gobierno y que, por lo tanto, no justifica en modo alguno la disminución de la financiación obtenida externamente".

En este sentido, ha criticado que "durante esta legislatura el Ayuntamiento ha sido incapaz de obtener financiación de Europa en cantidades siquiera similares a las de años anteriores, por lo que este capítulo se ha reducido drásticamente y ha afectado directamente a la capacidad inversora de la ciudad".

Además, ha destacado que "el periodo medio de pago a los proveedores ha pasado de 25,45 días en 2015 a más de 40 en 2017".

Todo ello se ha financiado, según UPN, "de forma irresponsable a través de la venta de las reservas de suelo, agotando el patrimonio municipal sin que se hayan generado nuevas operaciones que garanticen la viabilidad futura del Consistorio".

