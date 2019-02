383 denuncias por usar plazas plazas reservadas para personas con discapacidad en Pamplona

28/02/2019 a las 13:58

‘No es una zona VIP, es una necesidad’ es el lema de la campaña de sensibilización sobre el correcto uso de las plazas de aparcamiento existentes reservadas a personas con discapacidad por movilidad reducida, que han puesto en marcha el Ayuntamiento de Pamplona y COCEMFE.



Aunque se trata de una campaña informativa, estará acompañada de un refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Municipal, según informa el Consistorio que indica que a través de ella se insta a evitar usos y comportamiento incívicos, que conllevan sanciones en forma de multa y sobre todo un perjuicio para las personas que verdaderamente necesitan esas plazas.



Dentro de ella se colocarán unos vinilos de más de un metro de diámetro, con forma de cómic, en 40 plazas reservadas para personas con discapacidad, en los que se da la palabra a las personas beneficiarias de esa plaza, que señalan que aparcar en ellas no supone un privilegio, sino una necesidad que se debe respetar.



Además, personas voluntarias de las asociaciones que conforman COCEMFE y personal de Dornier colocarán 2.000 tarjetones en los vehículos estacionados en las plazas reservadas con testimonios de personas, con nombres y apellidos, que muestran en primera persona para qué las usan y como el uso fraudulento les perjudica.



La campaña, detallada en rueda de prensa por la concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Itziar Gómez, y el presidente de COCEMFE Navarra, Manuel Arellano, también anima a los usuarios a difundir la campaña a través de las redes sociales, compartiendo para qué necesitan estos aparcamientos bajo el hashtag #NoEsUnaZonaVip.



Actualmente el Ayuntamiento tiene expedidas 4.101 tarjetas para poder aparcar en esas plazas. La ciudad cuenta con más de 600 plazas reservadas y señalizadas, 386 en superficie, distribuidas por todos los barrios para que en ellas puedan estacionar únicamente quienes tengan esa tarjeta específica.



Durante 2018 se interpusieron 383 denuncias administrativas por utilizarlas de forma indebida, en 2017 fueron 405. Esa infracción conlleva una multa de 200 euros y la retirada del vehículo con la grúa.



En el caso de que una persona usuaria de la tarjeta encuentre su plaza ocupada por un vehículo no autorizado se insta a contactar lo antes posible con el teléfono 092.



Por el mal uso de la tarjeta, especialmente su utilización por una persona no autorizada, la Policía Municipal retiró el año pasado 126 tarjetas, una cifra que se ha ido reduciendo en los últimos años (155 en 2017 y 275 en 2016).



En esos casos la sanción son 500 euros y la retirada de la tarjeta y en ocasiones se puede llegar a la vía judicial. Son casos en los que la persona titular hubiera fallecido o se haya llevado a cabo una manipulación de datos (falsedad documental).



La concesión de estas tarjetas está regulada por normativa europea y es competencia de cada ayuntamiento, que las otorga según se cumplan una serie de requisitos.



La tarjeta habilita en Pamplona para estacionar en los reservados para personas con discapacidad; para estacionar en todas las zonas ZEL y ZER (azul, verde, naranja y roja) sin abonar tique y sin que le afecten las restricciones ‘solo para residentes’; y a estacionar puntualmente en los reservados de carga y descarga, siempre que no haya otra opción.



Además, con la tarjeta se puede acceder al cementerio los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, a las zonas que se restringen al tráfico con motivo de las fiestas de San Fermín y al Casco Antiguo, registrando previamente la matrícula.



La tarjeta es válida en toda la Unión Europea, pero las normas de uso, como las anteriores, respecto a cada ciudad las señalan los propios ayuntamientos.

