UPN acusa a Bildu de hacer campaña electoral con las infraestructuras de Pamplona

UPN ha acusado este miércoles a EH Bildu de "tratar de hacer de la seguridad de las infraestructuras de Pamplona un asunto electoral, buscando de forma imprudente y demagógica generar inquietud entre los ciudadanos".

El edil de UPN en Pamplona Juanjo Echeverría se ha referido así a la rueda de prensa ofrecida por el concejal Joxe Abaurrea (EH Bildu), que ha anunciado la decisión de desmontar la pasarela del Labrit tras un informe que considera que ninguna de las soluciones estudiadas para repararla es viable técnica y económicamente y que, además, por razones de seguridad se tiene que acometer su "pronta retirada".

Echeverría ha afirmado en una nota que "es lamentable que Bildu haya tenido la pasarela cerrada durante casi cuatro años, jugando con los tiempos y tratando irresponsablemente de presentar como ineludible este desenlace justo unos meses antes de las elecciones". "El montaje es evidente", ha destacado.

El concejal de UPN, que ha participado en la Comisión de Urbanismo donde se ha analizado el informe, ha subrayado que "tal y como ha confirmado el autor del estudio, no se han detectado patologías estructurales en la pasarela, más allá de las soldaduras oxidadas detectadas en una cata".

Además, ha explicado que "el estudio no ha analizado in situ el estado de la estructura de la pasarela, ni ha medido los posibles desplazamientos de la cimentación" y que "su autor ha reconocido que no se han detectado in situ abolladuras en el alma de las vigas ni se han localizado deformaciones en los nervios laterales". "Es decir, no se aprecian las patologías estructurales que deberían confirmar los cálculos realizados", ha precisado.

En resumen, Echeverría ha destacado que el informe conocido este miércoles "es un análisis teórico y no lo suficientemente profundo como para justificar el derribo de la pasarela", por lo que ha pedido que "se estudie el apuntalamiento de la estructura y la realización de una prueba de carga que constate si los cálculos teóricos se corresponden con la realidad".

Además, ha explicado que "es más que posible que existan informes contradictorios realizados por las compañías aseguradoras del resto de los técnicos implicados en este asunto, por lo que es necesario obtener pruebas irrefutables de la condición real de la pasarela".

Por otra parte, conforme a lo explicado en la Comisión, sí ha considerado urgente "asegurar los paneles decorativos inferiores que presentan corrosión y falta de seguridad y que, sin embargo, no han contado con mantenimiento alguno durante estos cuatro años". Respecto a este punto, el responsable del informe ha explicado que las redes instaladas no suponen garantía suficiente ante este problema.

Echeverría ha afirmado que "en todo este asunto es necesario actuar con sensatez, estudiar de forma profunda la realidad de la estructura y analizar posibles alternativas como el apuntalamiento permanente o la instalación de un pilar en la 'Y' que forma la pasarela, si es que realmente se constatan los problemas".

"Aunque Bildu lo esté deseando, el derribo de la pasarela debería ser la última opción a considerar", ha subrayado. En este sentido, ha llamado la atención sobre que "el propio responsable del estudio no considera urgente el derribo de la pasarela", por lo que ha afirmado que "este extremo sólo se justifica por las malas artes de Bildu, que es capaz de poner en riesgo el patrimonio municipal con tal de atacar a sus rivales políticos".

En cuanto a las acusaciones lanzadas por Abaurrea, que ha llegado a hablar de "irregularidades y negligencias" en una rueda de prensa que, "por momentos", según ha considerado el concejal regionalista, "ha parecido más un acto de campaña de Bildu", Echeverría ha afirmado que "si fuese cierto que la única opción es derribar la pasarela, lo negligente sería haber permitido el paso de vehículos y peatones por debajo durante casi cuatro años".

Además, ha añadido que "también sería irregular y negligente hacer desaparecer la pasarela cuando seguro que, a partir de ahora, se ha de abrir un largo expediente judicial en el que el Ayuntamiento va a tener que demostrar todo lo que afirma para que el coste de la nueva pasarela lo pague un seguro y no el propio Ayuntamiento".

Por último, ha subrayado que "lo negligente sería tomar la decisión del derribo sin que conste en el expediente la opinión técnica de quienes intervinieron en la obra respecto al contenido del informe hoy presentado". En este sentido, ha destacado que "algunos ya han sido condenados sin poder siquiera opinar".

Por todo, ello el concejal de UPN ha insistido en que "no se debe derribar la pasarela hasta que se cumplan estos pasos previos" y ha advertido de que el grupo municipal regionalista va a "observar con detalle el devenir de este expediente, analizando las responsabilidades que puedan derivarse de las actuaciones que se lleven a cabo a partir de ahora y del papel de responsables políticos y altos cargos que intervengan en él".

