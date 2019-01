Actualizada 21/01/2019 a las 13:42

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha insistido este lunes en que "tanto las instituciones como los propios jóvenes" que han ocupado el Palacio Marqués de Rozalejo, clausurado nuevamente este domingo tras su reocupación, "tenemos que crear unas condiciones que favorezcan el diálogo" y ha pedido a las fuerzas políticas que "no castiguen aquellas iniciativas que van en favor del diálogo y la mediación".



Por su parte, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que quiere pensar, "si el alcalde así lo cree", que "puede haber una vía de solución, sobre todo, por el bien de todos" y ha insistido en que "el riesgo máximo" del edificio es "real".



Asiron y Solana han coincidido este lunes en la visita realizada por concejales y parlamentarios el C.P. San Francisco para comprobar el resultado final de la cobertura parcial del patio.



Antes de iniciarse el acto, en declaraciones a los periodistas, el alcalde ha avanzado que a lo largo de esta semana "identificaremos a los interlocutores y empezaremos un diálogo" sobre el Palacio Marqués de Rozalejo, que ha esperado que sea "lo más enriquecedor y lo más franco posible". "Si algo hay que cuidar y mimar es aquellas iniciativas que en un tema como este ofrezcan mediación y diálogo", ha destacado.



Según ha indicado, por el momento no se ha dado ningún paso, ya que "esta mañana teníamos comisiones y la agenda no lo permitía" y ha subrayado que "tampoco es el alcalde directamente el que tiene que descolgar el teléfono y llamar". "Habrá quien haga esa interlocución y a lo largo de esta semana espero que se concrete", ha relatado.

Para el primer edil pamplonés, "por encima de todo hay un problema que subyace mucho más importante incluso que todo lo que ha acontecido en las últimas horas y semanas, que es que la juventud tiene un problema objetivo de falta de espacio de autogestión, concretamente en el Casco Viejo".



"Esta es una dotación de barrio, en la cual el Casco Viejo tiene mucho que decir y el problema de fondo es la carencia de espacios que no se limita al último mes, al último al año y a la última legislatura, sino que es endémica y hay que darle una solución también", ha planteado.



Sobre la advertencia de UPN de que tomará medidas incluso judiciales para "impedir que los okupas reciban ningún premio", Asiron ha contestado que "es el estilo y las formas" de la formación regionalista. Y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que a UPN "le gustaría enquistar este problema y que lleguemos así, no sólo a mayo, sino más allá".

Frente a ello, se ha dirigido a "aquellas fuerzas que de verdad quieren solucionar este conflicto" y les ha reclamado que "premien y no castiguen aquellas iniciativas que van en favor del diálogo y la mediación".

Para el alcalde, "tanto las instituciones, el Gobierno de Navarra, como los propios jóvenes de la asamblea del gaztetxe tenemos que crear unas condiciones que favorezcan el diálogo". "Estar en un bucle de acción-reacción no ayuda a ello", ha zanjado.

SOLANA: "QUIERO PENSAR QUE PUEDE HABER UNA VÍA DE SOLUCIÓN"



Por su parte, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que quiere pensar, "si el alcalde así lo cree", que "puede haber una vía de solución, sobre todo, por el bien de todos", ya que, según ha indicado, "el bucle en el que estamos no tiene sentido ninguno" y ha criticado que "haya gente que se empeñe en seguir entrando poniendo en riesgo a todo el mundo".



No obstante, ha recordado que "hasta donde sabemos, nos consta que se les ofreció un nuevo edificio y no hubo acuerdo". "No hemos participado directamente en esa negociación, ese diálogo fallido no sé si se debe a que no hay una voluntad expresa por parte de los ocupantes o a qué se debe", ha comentado.



Asimismo, ha censurado a "quien quiere relativizar el discurso, quitar importancia y ningunear la cuestión de la seguridad del edificio", que es "vital y principal". "El riesgo máximo es real y así se le ha hecho saber a todos los agentes implicados", ha advertido Solana, quien ha vuelto a pedir que "se actúe con responsabilidad".

Selección DN+