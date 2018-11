Francisco Pérez llama a "denunciar con criterios de evangelio los errores e injusticias"

Actualizada 29/11/2018 a las 12:58

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha afirmado que "no hemos de quedarnos impasibles sino saber denunciar con criterios del evangelio los errores e injusticias que puedan darse".

En su homilía con motivo de la celebración del Día de San Saturnino en Pamplona, Pérez ha llamado a pedir al santo "que nos ayude a ser coherentes con la fe que hemos recibido como gracia de Dios".

De la misma manera, ha considerado que este día "puede ser un excelente examen de conciencia para fijarnos en cómo vivimos nuestro ser de creyentes cristianos puesto que en medio de la sociedad no hemos de quedarnos impasibles sino saber denunciar con criterios del evangelio los errores e injusticias que puedan darse". "No es fácil pero es sano, no es plausible pero si necesario, no es políticamente correcto pero si, en honor a la verdad, importante desvelar y apostar por la justicia", ha resaltado.

El arzobispo de Pamplona ha afirmado que el testimonio de San Saturnino "sigue vigente y actual" y ha asegurado que "la experiencia cristiana, está sellada y armonizada por un amor que no acaba y transciende hasta la vida eterna". "Dios nunca engaña y más aún nunca defrauda. La mundanización no forja ni el presente, ni el futuro. Es un engaño que acaba donde empieza", ha remarcado.

"Vivir como cristianos no tiene ningún rédito a los ojos del mundo, más bien todo lo contrario. De ahí que la fortaleza no es virtud de los pusilánimes, sino de los valientes que saben jugarse la vida por los valores del evangelio", ha destacado Pérez que ha puesto como ejemplo la labor de los misioneros. "Mientras las motivaciones de Occidente parece que sólo se fijan en proclamar las hermosuras del bienestar y del materialismo como único objetivo vital, encontramos creyentes que ponen el acento en darse a los demás sin buscar recompensas", ha valorado.

"Los ídolos que están expuestos permanentemente en nuestra sociedad se pretende que todos los adoremos o admitamos como si fueran signo de liberación", ha continuado el arzobispo que ha añadido que "doblegarse ante tales situaciones, sería signo de cobardía".

Francisco Pérez ha señalado que "son tiempos recios" pero ha resaltado que "quien confía en Dios, pase lo que pase, vivirá en una esperanza que no defrauda". "Los cálculos humanos nada tienen que ver con la lógica del evangelio. De ahí que la verdadera sabiduría se las ve y se la desea hasta encontrar la razón fundamental que es: Dios o nada", ha aseverado.

Te recomendamos

Selección DN+