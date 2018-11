Itziar Gómez: "Hay un error; Munárriz seguirá en su puesto"

Actualizada 27/11/2018 a las 16:35

El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que insta al cese del jefe de la Policía Municipal por no contar con un título universitario que le dote de un nivel A, al entender el consistorio que "hay un error" y que "Munárriz seguirá" en su puesto.



Así lo ha avanzado la concejala delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Itziar Gómez, quien en declaraciones a los periodistas ha advertido que el pronunciamiento del TAN "no es una sentencia" sino una resolución, que además "deja en evidencia que hay un error claro" en este caso, ya que el puesto de jefe de la Policía Municipal es "de libre designación" y como tal "no tiene limitaciones ni de nivel ni de perfil".



Por ello, Gómez ha avanzado que desde el consistorio "vamos a subsanar error y recurrir para que Jesús Munárriz siga siendo el jefe de la Policía Municipal de Pamplona".



"Ese error se subsana, primero con una modificación de la plantilla eliminando el nivel A y dejando que es un puesto de libre designación, modificación que llevaremos a la Junta de Gobierno y luego a la modificación de la plantilla al pleno" municipal.



Ha insistido en que "es contradictorio un puesto de libre designación con una exigencia de nivel", y en ello se basan para la modificación de la plantilla y el recurso ante el TAN.

Os dejo mi declaración acerca de la resolución del TAN sobre el jefe de @PamplonaIrunaPM. pic.twitter.com/jb2GW0aKmG — Itziar gómez (@itziargomez) 27 de noviembre de 2018

Selección DN+