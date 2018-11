Representantes institucionales y ciudadanos, en Pamplona contra la violencia machista

Actualizada 23/11/2018 a las 13:06

Representantes institucionales y ciudadanos se han unido este viernes en Pamplona para condenar la violencia contra las mujeres en sendos actos organizados por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona con motivo de la conmemoración el próximo domingo, día 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.



En concreto, representantes del Ejecutivo foral, junto a otras autoridades, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajadores del Gobierno, se han concentrado a las 12 horas frente al Palacio de Navarra para expresar su repulsa a la violencia machista, en una concentración silenciosa que se ha prolongado durante cinco minutos y que ha concluido con aplausos de los presentes.



Entre otros, han participado en el acto la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, además de los consejeros Fernando Domínguez, Ana Herrera, María José Beaumont y Mikel Aranburu. También se ha sumado a la concentración el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el Defensor del Pueblo en la Comunidad foral, Javier Enériz; y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNCM), Pablo Azcona.



Al término de la concentración, la portavoz y consejera de Educación, María Solana, ha destacado que desde el Ejecutivo foral están trabajando "de manera transversal" contra la "lacra" de la violencia machista con "políticas que procuran tener perspectiva de género, una perspectiva que echamos en falta por ejemplo en decisiones judiciales recientes".



Así, "desde el respeto a las decisiones judiciales", Solana ha expresado una "posición de no compartir y no entender" sentencias como la que condena a un acusado a 10 meses y 15 días de prisión por un delito de maltrato ocasional y le absuelve de un delito de homicidio en grado de tentativa.



"Como Gobierno, hemos expresado en numerosas ocasiones que hemos estado con la mayoría de la ciudadanía que ha mostrado su incomprensión ante sentencias que no responden a la voluntad y el deseo de vivir en una sociedad igualitaria en la que las mujeres pueden disfrutar en plenitud sin riesgo de ser agredidas por el hecho de ser mujeres", ha afirmado.



En su opinión, "sentencias de este tipo nos hacen retroceder en el mensaje de tolerancia cero que se emite desde las instituciones" y ha mostrado el "compromiso" del Gobierno foral a "trabajar en una sociedad en la que ni una sola mujer viera negados sus derechos y libertades fundamentales como la igualdad, seguridad y dignidad".



En este sentido, Solana ha trasladado la "firme repulsa" del Ejecutivo ante "todas las expresiones de violencia sexista" y ha garantizado que "mientras haya mujeres que sigan siendo agredidas, violadas y asesinadas no vamos a cejar en nuestro empeño".



Además, ha defendido "hay que seguir trabajando intensamente, no sólo en campañas de sensibilización y formación, sino también realizando una revisión de las propias leyes con las que nos regimos". Y ha remarcado que "queda mucho camino por recorrer y por trabajar para lograr que no haya ni una sola situación de violencia contra las mujeres".



"Partiendo de que esta violencia tiene su origen en una desigualdad entre hombres y mujeres vamos a seguir impulsando políticas de igualdad como la vía más eficaz de prevención y erradicación y seguiremos articulando medidas y recursos para la protección y atención integral a las mujeres", ha asegurado Solana, quien ha afirmado que "también lo haremos desde Educación y lo haremos con herramientas como el programa Skolae".



ACTO DEL AYUNTAMIENTO



Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha convocado un acto institucional a las 11.30 horas en la plaza Consistorial, en la que han recreado la escena de un crimen para recordar las 46 mujeres asesinadas en el país en lo que va de año. Se han sumado al acto portavoces de todos los grupos municipales, encabezados por el alcalde, Joseba Asiron, además de decenas de ciudadanos.



Las concejales Patricia Perales e Itziar Gómez han sido las encargadas de dar lectura, en euskera y castellano, a la declaración aprobada en el pleno del 5 de noviembre con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en un acto que ha concluido con una ofrenda floral en recuerdo a cada una de las asesinadas.



El alcalde, Joseba Asiron, ha declarado a los periodistas que la violencia contra las mujeres es "afortunadamente" una "de las pocas cosas que nos ponen de acuerdo a toda la corporación y ciudadanía de Pamplona". Ha lamentado que "cada día se constata que la violencia contra las mujeres es sistémica, estructural y global" y ha destacado que, por ello, "no vamos a parar de luchar hasta que consigamos que sea un recuerdo del pasado".



Tras recordar que en lo que llevamos de año 46 mujeres han sido asesinadas, Asiron ha deseado que "la brecha que lamentablemente se ve tantas veces, no sólo entre maltratador y víctima, sino también entre la propia Justicia y la sociedad, desaparezca". Y ha considerado que "ahora mismo hay una brecha enorme entre algunos sectores de la Justicia".



"La sociedad, en casi todo, es ejemplarizante y ahora mismo va muy por delante que algunos sectores de la judicatura", ha apuntado el primer edil pamplonés.

