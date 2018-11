Actualizada 23/11/2018 a las 13:16

Los sindicatos se han sumado este viernes a los movilizaciones de instituciones y colectivos sociales con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, frente a la que han reclamado empleo de calidad para la mujeres y un cambio en el sistema judicial.



Para UGT, dice en un comunicado, en el que reitera su "más rotunda repulsa y condena contra la atrocidad y el horror" de la violencia contra las mujeres y sus hijos, el empleo de calidad es una herramienta contra una violencia que registra en Navarra más de mil denuncias anuales y se ha cobrado 11 vidas desde 2003, según datos del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género.



UGT recuerda además que en lo que va de año 43 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en España, 2 de ellas en la Comunidad Foral, la "manifestación más evidente de la desigualdad y la subordinación a la que se ven sometidas las mujeres en las relaciones de poder con los hombres, por el mero hecho de ser mujeres".



Otros datos que aporta UGT indican que en 2017 en Navarra se presentaron por violencia sexista 1.271 denuncias y en los nueve primeros meses de 2018 se han registrado 964, 100 de ellas por violencia sexual, 475 por violencia física y psicológica, 185 por violencia psicológica, 152 por quebrantamiento de órdenes de protección y 52 por otras causas como el acoso o las amenazas.



En la misma línea, CC OO, que ha celebrado esta mañana una concentración ante su sede, ha reclamado durante este acto medidas que mejoren el empleo y los derechos de las mujeres víctimas, al tiempo que ha hecho "un llamamiento a la acción para activar la prevención, protección y atención" a estas mujeres.



La violencia machista es "la manifestación más brutal de la discriminación entre mujeres y hombres y una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales", ha dicho la secretaria de la Mujer del sindicato, Nerea Contreras, para quien "acumular fríos datos que no reflejan la dramática y cruda realidad".



Al respecto el secretario general, Chechu Rodríguez, ha subrayado que conseguir la igualdad es tarea también de los hombres porque de otra forma "no hay cambio posible" y ha subrayado que para CC OO es un "objetivo irrenunciable" conseguir una sociedad "inclusiva, igualitaria y justa, en la que no hay cabida para la discriminación, la desigualdad ni la violencia".



LAB por su parte, que había convocado otra concentración ante el Palacio de Justicia, ha centrado sus reivindicaciones en este ámbito al considerar necesario un cambio de modelo judicial porque el actual "maltrata" a las víctimas de la violencia machista.



Ve así "urgente" disponer de intérpretes profesionales, una mayor asistencia letrada y regular las guardias "encubiertas" y "sin retribuir" de los juzgados de violencia contra la mujer.



LAB reclama asimismo disponer de una unidad de valoración forense integral y con los medios necesarios para atender estos procedimientos, mejorar los servicios de atención a las víctimas en los juzgados de violencia, y que estos eviten el contacto entre la denunciante y el infractor y atiendan a los menores.

