Csif acusa al Ayuntamiento de Pamplona de "discriminar" a trabajadores por el euskera

Actualizada 26/09/2018 a las 20:14

Csif ha criticado que el Ayuntamiento de Pamplona "deniega los cursos de euskera a los funcionarios con nivel lingüístico inferior al B1 y a los eventuales, alegando su falta de eficacia sin ningún estudio que lo justifique".



Según ha explicado el sindicato, "el convenio con los trabajadores facilita que los empleados públicos del Ayuntamiento accedan a los cursos de euskera". Sin embargo, "el equipo de Asiron modificó restrictivamente la normativa interna de forma unilateral, discriminando e impidiendo que castellanoparlantes y eventuales se pueda aprovechar de esta medida", ha reprochado.



Para Csif, el gobierno municipal "impide el acceso a la formación en euskera a las personas que no alcanzan un determinado nivel con el objetivo de discriminar a aquellos que no tienen una tradición de conocimiento de esta lengua".



El sindicato ha asegurado que el equipo de gobierno "no quiere reconocer que mediante la imposición del euskera se restringe el acceso, la promoción y los traslados de los trabajadores públicos, y que esto supone una coacción real y efectiva y que, debido a esa coacción, muchos empleados se ven obligados a matricularse en euskera para no ver mermados sus derechos".



"Lo realmente bochornoso es que después de conseguir que muchos se decidan por estudiar euskera, ahora pretendan ayudar solo a los que tienen 'pedigrí'", ha censurado.



Al margen de esta cuestión, Csif ha criticado que el Ayuntamiento de Pamplona "sigue convocando plazas con requisito de euskera sin justificarlo, allá donde no se necesita, bien directamente o bien camuflado mediante una valoración excesiva o incluso exclusiva, ya que en muchas de ellas es el único mérito a valorar".

