Actualizada 26/09/2018 a las 13:54

La Red de Técnicos Municipales de Euskera, que integra a 34 profesionales, ha presentado una propuesta en el Parlamento de Navarra para que en el plazo de 50 años todos los ayuntamientos de la Comunidad foral presten sus servicios a los ciudadanos tanto en castellano como en euskera.



La red de técnicos, representada por Patri Arburua, Elvira Lizeaga y Ana Mindegia, ha comparecido este miércoles en la comisión especial constituida en el Parlamento para analizar la elaboración de una nueva ley foral del Euskera, donde ha presentado su propuesta.



Para explicar su planteamiento en el Parlamento, la red de técnicos municipales ha precisado que ha tomado como punto de partida un escenario hipotético en el que el Legislativo foral aprobará una ley por la que se aplicará la oficialidad del euskera en toda Navarra y "se reconocerán los derechos lingüísticos para todos los ciudadanos", tras lo cual vendría un proceso de desarrollo y planificación.



Patri Arburua ha enmarcado la propuesta de la red de técnicos en esta fase de planificación, para lo que propone distintos plazos que afectarían a distintas zonas de Navarra según el conocimiento de euskera de su población.



En concreto, la red propone cuatro tipologías distintas: aquella zona en la que hasta el 10 por ciento de la población es vascohablante o casi vascohablante (básicamente la Ribera); aquella en la que lo es entre el 10 y el 40 por ciento (Zona Media en términos generales); una tercera en los lugares de entre 40 y el 70 por ciento (Pirineos y parte de zona noroeste); y la cuarta en la que más del 70 por ciento son vascohablantes o casi vascohablantes (zona noroeste en su mayoría y parte de Pirineos).



La red de técnicos plantea como objetivo en las tres primeras zonas que la Administración preste sus servicios en los dos idiomas a los ciudadanos y propone que se haga de forma progresiva. En el caso de la zona con población por debajo del 10 por ciento, sitúa el objetivo en 50 años, en la zona entre 10 y 40 por ciento, en 25 años y en la zona entre 40 y 70 por ciento, en 20 años. "Pasado ese plazo, la Administración prestará sus servicios bilingües", ha indicado Patri Arburua.



Para la última tipología, la red propone "superar el bilingüismo simétrico", es decir, que "no se dé siempre el mismo tratamiento a los dos idiomas". En su opinión, "hay que priorizar el euskera garantizando el derecho de los castellanohablantes", con medidas como que "el funcionamiento interno de la Administración sea en euskera". La red da un plazo de diez años para que esta situación esté implementada.



Elvira Lizeaga ha señalado que, a pesar de que Navarra cuenta con una ley foral de Euskera con 30 años de recorrido, "no se han cumplido los derechos lingüísticos ni dentro de la Administración ni fuera de ella" y ha considerado que la Administración debe adoptar una actitud "proactiva para darle la vuelta a esta situación". "Estamos hablando de cumplir los derechos de los ciudadanos, pero no sólo eso, sino de recuperar un idioma que es patrimonio de Navarra", ha afirmado.



GEROA BAI NO VE MAYORÍA PARA LA OFICIALIDAD



Tras escuchar la intervención de las representantes de la red, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "en este momento no tenemos la mayoría política necesaria para aprobar la oficialidad del euskera en toda Navarra" y ha planteado de hecho que podría ser necesario modificar el Amejoramiento, "lo que dificulta más" introducir ese carácter de oficialidad. No obstante, ha señalado que "la ley del Euskera dice claramente que el euskera necesita protección e impulso" y en ese sentido ha dicho que tendrán en cuenta las medidas propuestas por la red de técnicos.



Por parte de EH Bildu, Dabid Anaut ha respondido a Geroa Bai que la comisión parlamentaria "tiene que hacer un intento por acordar cómo tiene que ser una nueva ley de euskera y ver si somos capaces de llegar a un acuerdo". "Aparecerá el tema de la oficialidad y cada grupo tendrá que decir cuál es su postura. Yo no adelantaría si hay mayoría o no la hay", ha indicado, para adelantar su postura favorable a la oficialidad del idioma.



La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha indicado que las aportaciones de la red de técnicos han sido "las más concretas y las más interesantes" que ha recibido la comisión y ha asegurado además que "tienen mucho sentido". "Son realizables por plazos y están

adecuadas a las realidades sociolingüísticas de las distintas zonas. La oficialidad sería posible con una buena planificación", ha afirmado.



Por parte del PSN, Inma Jurío no ha compartido que la administración no haya sido proactiva en el sentido de proteger el uso del euskera, aunque ha reconocido que se podría haber actuado con mayor intensidad. "Queremos apoyar que la administración siga siendo proactiva y los reglamentos que existen dan amplitud suficiente para dar respuesta al derecho de los ciudadanos", ha indicado, para plantear que la administración se debe organizar "con la realidad sociolingüística que existe en nuestra tierra y con respeto a los principios que rigen el acceso a la función pública".



Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha indicado que "la política lingüística debe estar adaptada a las distintas realidades sociolingüísticas que existen en Navarra, hoy y dentro de 50 años". "No suscribiríamos que las administraciones tienen que ser uniformes en toda Navarra", ha dicho, sobre el planteamiento de que todos los ayuntamientos tengan que prestar servicios bilingües. Además, ha afirmado que no es necesaria la oficialidad del euskera en toda Navarra para desarrollar políticas lingüísticas.

