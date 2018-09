Aranzadi pedirá que Policía Municipal de Pamplona no colabore en desahucios

Actualizada 26/09/2018 a las 17:31

Aranzadi pedirá en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona que la Policía Municipal no colabore en los desahucios o lanzamientos de primeras y únicas viviendas sin alternativa habitacional.



Se trata, destaca la plataforma ciudadana en un comunicado, de uno de los puntos que recoge el Plan Anti-desahucios del Acuerdo Programático y es el compromiso firmado por Aranzadi, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda Ezkerra, además del PSN, en noviembre de 2015, en respuesta a una declaración presentada entonces por la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca (PAH).



Aranzadi ha presentado este miércoles por la mañana una declaración que recoge esta propuesta como punto del orden del día de la comisión de Presidencia que abordarán los grupos del Ayuntamiento de Pamplona el próximo lunes y que recuerda un compromiso anunciado por todas las fuerzas del arco municipal, salvo UPN.



La declaración de Aranzadi argumenta que, todavía en Pamplona, miles de vecinos ven negado su derecho a una vivienda digna.



El actual parque de vivienda vacía en Navarra es de 20.000 inmuebles, el 12,7% según el último censo , o 5.000 viviendas desocupadas con seguridad según un estudio municipal publicado en 2015.



Además, "todavía no se ha puesto en marcha un parque público suficiente de vivienda, y la burbuja de los precios de las viviendas en alquiler ahogan a miles de vecinas y vecinos debido a la tendencia alcista de los últimos años", señala Aranzadi, que recuerda que en 2017 se produjo una subida del 7%.



En concreto, agrega, la subida de los precios del mercado de alquiler ha provocado que muchos inquilinos tengan que dedicar el 40% de su salario al pago de esta necesidad básica.



El año pasado, se llegó a 254 desahucios por no poder pagar esta cuantía destinada al alquiler de la vivienda y se produjeron además 154 lanzamientos hipotecarios.



Debido a "este descontrol de los precios de mercado de la vivienda, cientos de personas en situaciones críticas han tenido que recurrir a la ocupación de viviendas abandonadas; algunas de ellas son viviendas de entidades bancarias y fondos buitres, otras son viviendas municipales que todavía no se han arreglado porque el Ayuntamiento y, a pesar de los compromisos públicos realizados, no ha destinado los fondos suficientes para proceder a su acondicionamiento", denuncia Aranzadi.



"Es decir, están reutilizando viviendas que no se encuentran en condiciones de habitabilidad", concluye.

