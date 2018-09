Ayuntamiento, bares y peñas pondrán en circulación más de 35.000 vasos reutilizables

Actualizada 20/09/2018 a las 14:23

Durante las fiestas de San Fermín de Aldapa el Ayuntamiento pondrá a disposición de la comisión de fiestas más de 25.000 vasos reutilizables, recipientes que se añadirán a los más de 10.000 vasos reutilizables que estarán disponibles en bares de la zona, además de algunas peñas. El objetivo es que el uso del vaso reutilizable, frente al vaso desechable, supoga el ahorro de materia prima (plástico, agua) y de la energía para fabricar envases-residuo.

Los más de 30.000 vasos reutilizables que se distribuyan en las próximas fiestas evitarán, con una media estimada de 3-5 usos por vaso, la utilización de unos 120.000 vasos desechables y la consiguiente emisión a la atmósfera de las 1,08 toneladas de CO2 que hubiera producido su fabricación. Eso sin contar la mejora de la limpieza viaria.

El vaso forma parte del sistema de depósito y retorno. Al precio de la bebida se añade un euro en concepto de depósito o alquiler. Este euro es devuelto cuando la clientela devuelve el vaso. En caso de no hacerlo, pierde este euro, aplicándose así el principio de quien contamina paga (el vaso no se retorna bien porque se tira al suelo, por que se deja abandonado, etc.). Los vasos que vuelven al sistema, es decir, los vasos que la clientela devuelve en los locales, son limpiados en lavavajillas industriales por la Fundación Varazdin, asegurándose su calidad higiénica y sanitaria. Los vasos, una vez limpios, están disponibles a la espera del próximo evento.

UNA INICIATIVA QUE EXTIENDE SUS EFECTOS

Aunque el momento álgido es San Fermín, el vaso reutilizable no solo se emplea en las fiestas de julio. A lo largo del año estos recipientes se han usado en 15 eventos de distinta naturaleza en lo que, en total, se han repartido 65.700 vasos (evitándose la producción de 1,5 TM de plástico y la emisión de 2,34 toneladas de CO2 a la atmósfera).

De las 15 citas, nueve han sido fiestas de barrios: San Jorge, Txantrea, Iturrama, Arrosadía, Azpilagaña, San Juan, Ripagaina, Mendillorri y Buztintxuri el fin de semana pasado, a los que se ahora se sumará Casco Antiguo. Además, en cuatro ocasiones los envases municipales han estado disponible para eventos de entidades cmo son Asociación Sei, Ibaiertzean Echavacoiz, Alternatiben Herria y el Festival de las Murallas.

Finalmente el Ayuntamiento de Pamplona prestó 4.000 vasos reutilizables para la celebración de las Fiestas de Biurrun. Próximamente se usará también en las fiestas de Mendebaldea, Soto de Lezkairu y Etxabakoitz.





