UPN rechaza entregar el Pañuelo de Pamplona a "las primeras personas que ejecutaron abortos"

Actualizada 04/09/2018 a las 18:06

El grupo municipal de UPN rechaza la propuesta de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona de distinguir con el 'Pañuelo de Pamplona-Iruñeko Zapia' a Elisa Sesma, Pablo Sánchez y Mari Cruz Landa, por ser "las primeras personas que ejecutaron abortos en Navarra".



Ese hecho, añaden los regionalistas en un comunicado, "provocó una fuerte controversia en nuestra comunidad y provocó la negativa de los médicos especialistas a realizar estas prácticas".



UPN señala que "el nombramiento no se ha acordado previamente con los grupos municipales, ni generará consenso alguno entre los ciudadanos", por lo que, sostiene que, "una vez más, Asiron toma la decisión de utilizar la institución para dividir a los pamploneses y generar tensiones donde no las había".



Además, denuncian que estos nombramientos "no concuerdan con los objetivos de esta distinción honorífica", una de las tres recogidas en el Reglamento de Protocolo del Ayuntamiento junto a la Medalla de Oro de la Ciudad y el título de Hijo Predilecto o Adoptivo, además de la dedicación de calles y otros que pudiera establecer el Pleno.



Al respecto apuntan que en el propio ámbito médico "hay profesionales que han protagonizado importantes avances en técnicas destinadas a mejorar o, incluso, a salvar la vida de las personas enfermas que, sin lugar a dudas, podrían merecerse este premio mucho más que los decididos por el alcalde".



UPN recuerda en es sentido que con ese galardón se premia "a las personas físicas o jurídicas, y entidades que por razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y notoria a la consolidación de la proyección de la ciudad de Pamplona en sus diferentes vertientes, su historia y su cultura o que hayan destacado por haber realizado una contribución excepcional a las artes o a las ciencias".



Y, según remarca, "Sesma, Sánchez y Landa no reúnen ni uno sólo de los requisitos que el Reglamento marca para su otorgamiento y no va a generar el mínimo consenso social y político que una distinción honorífica como ésta requiere".



Por eso, los concejales de UPN no participarán en un acto que "utiliza nuevamente la institución de forma partidista y no pretende otra cosa que generar una polémica innecesaria".



Al mismo tiempo consideran que "la inexistencia de propuestas para este galardón es un síntoma del fracaso de este procedimiento y de que es necesario un replanteamiento de la distinción".



"Esta ausencia de opciones podía haber llevado al alcalde a presentar a los grupos municipales una propuesta de consenso, pero ha preferido buscar irresponsablemente una polémica innecesaria con un egoísta objetivo político", aseveran.



Además, dicen que deja la puerta abierta a un posible recurso, puesto que el Reglamento de Protocolo también marca la forma en la que debe tramitarse la distinción y, según indican, no hay constancia de que exista una orden de apertura de expediente, ni han quedado acreditados los merecimientos que justifican el otorgamiento de la distinción y además se han vulnerado los plazos marcados para la presentación de candidaturas.

