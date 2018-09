Actualizada 04/09/2018 a las 13:42

El 87,1% de los vecinos de la Rochapea opina que hay que aplicar alguna medida que regule el aparcamiento en el barrio. Son aún más los residentes encuestados que se quejan de tener muchos problemas para aparcar (90,4%) y los que perciben la dificultad de aparcamiento como una problemática común que afecta a todos los vecinos y vecinas del barrio (94,3%). ¿Qué solución proponen? La que suscita más adhesiones es facilitar aparcamiento gratuito y reserva de plazas para residentes y trabajadores.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio realizado por el Ayuntamiento de Pamplona a partir de la encuesta a los vecinos del barrio para conocer la percepción social acerca de la problemática del aparcamiento así como de la posibilidad de establecer algún sistema de regulación (Zona de Estacionamiento Limitado, ZEL). El estudio ha sido presentado esta mañana en la Junta de Movilidad.

La encuesta fue realizada el pasado mes de junio a un total de 332 vecinos de la Rochapea. Se trata de una encuesta telefónica realizada a vecinos de las diferentes zonas del barrio sobre la problemática del aparcamiento en superficie ante el denominado ‘efecto frontera’ que genera una mayor competencia a la hora de conseguir aparcar en las calles del barrio.

El estudio perseguía un triple objetivo: identificar las problemáticas percibidas por los habitantes de la Rochapea en materia de regulación del aparcamiento en su propio barrio en función del uso del coche y de la disponibilidad de parking o garaje; determinar el impacto del ‘efecto frontera’ a la hora de aparcar por parte de los propios residentes; y plantear y valorar las diferentes posibilidades de regulación de las plazas de aparcamiento con el fin de dar solución a las problemáticas que planteen los vecinos.

El estudio pone de manifiesto la existencia de un importante parque de vehículos en el barrio y, en cambio, no tantos garajes debido a la propia configuración urbanística del barrio, pues una parte del parque residencial más antiguo no dispone de garajes. El 58,1% de los encuestados afirma tener dos coches en su domicilio, el 28% tiene tres, el 7,2% tiene un vehículo, el 5,4% llega a cuatro y un 1,2% afirma disponer de cinco vehículos en el hogar. Pero cuando se pregunta por el garaje, los porcentajes bajan: el 42,2% de los hogares no dispone de garaje. Al problema de la disponibilidad de garajes se une la problemática de que el 78,9% de los residentes en la Rochapea que han sido encuestados suele utilizar su vehículo “a menudo”.

De esta forma, el 45,2% de los encuestados suele aparcar su vehículo en la calle, mientras que el 35,2% aparca en el garaje y el 19,6% restante, en ambos espacios. Pero aparcar en la calle es difícil, tal y como apuntan, y lo es todo el día: el 56,3% dice tener dificultades para aparcar siempre, un 33% circunscribe el problema a las tardes, el 6,3% a las noches y el 4,3% a las mañanas.

Antes estas dificultades, la mayoría de la población del barrio de la Rochapea considera “muy necesaria” (43,7%) y “necesaria” (43,3%) la aplicación de alguna medida de regulación del aparcamiento. Sólo el 1,5% considera dicha regulación como “innecesaria” y el 0,3% como “muy innecesaria” (al 11,1% le es indiferente).

Así, ante una posible regulación del aparcamiento en la Rochapea mediante la aplicación de diferentes posibilidades de regulación (especialmente de lo que se conoce como ‘zona azul’), el 41,3% de los encuestados valoran el efecto que tendría dicha medida como “bueno” y el 17,2% como “muy bueno”. Es decir, el 58,5% de los residentes encuestados consideran que la aplicación de la zona azul tendría un impacto positivo en la regulación del aparcamiento del barrio. Por su parte, un 13% se muestra indiferente a la hora de valorar los efectos de la ‘zona azul’ en la Rochapea y el resto cree insuficiente la medida: el 21,7% la valora como insuficiente y el 6,9% como “muy insuficiente”.

A las personas entrevistadas se les propuso realizar sugerencias para mejorar el aparcamiento en su zona de residencia mediante una pregunta abierta. El 29,5% de toda la muestra (98 personas) apuntaron alguna medida. Así, del total de los encuestados, el 18,7% plantea facilitar el aparcamiento gratuito y reserva de plazas para residentes y trabajadores del barrio de la Rochapea; el 5,7% cree necesario, a su vez, habilitar más zonas de parking gratuito y/o subterráneo; y un 4,81% considera preciso que el Ayuntamiento adopte medidas para solucionar la problemática existente sin mayor especificación

