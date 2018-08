Tocar Madera ofrece este jueves un concierto en el paseo de Carlos III

Actualizada 29/08/2018 a las 12:13

Nueva cita con el ciclo Auzokale de actuaciones y espectáculos en los diferentes barrio de la ciudad durante este periodo veraniego. Este jueves será el turno del grupo Tocar Madera, que acercarán a Carlos III canciones de siempre y grandes éxitos del pop-rock. La actuación al aire libre empezará a las 20 horas, en entrada libre, en la confluencia de la peatonal de Carlos III con la calle San Fermín.

Tocar Madera mantienen su sello característico de empaste y armonización de voces e instrumentos, pero dan un paso más, ya que a su habitual repertorio de ya no se centra exclusivamente en canciones clásicas y de siempre, de son cubano, de vals peruano o de canción popular argentina suman otros géneros y ritmos. El grupo surge de la unión del cantautor Carlos Lázaro y dos de los integrantes de Los Compadres, Toño Sastre y Miguel Ángel Ugarte. A mediados de 2016 ambas formaciones deciden hacer un alto el camino de sus respectivas bandas, para disfrutar de la música desde otro punto de vista y que es de la versión musical.

Para ello toman algunos de los principales éxitos del pop y del rock de todos los tiempos, para llevarlos a un terreno latino y acústico, brindándonos temas de Queen, U2 o Coldplay, desde la rumba, el bolero o el cha cha cha. Todo ello sin olvidarse de los principales éxitos y artistas latinos más recientes como pueden ser Juanes o Joaquín Sabina. Este cocktail musical desemboca en un espectáculo ameno y muy participativo, al tratarse de un repertorio más que reconocible por el público. En el concierto de este jueves versionarán temas como ‘Hotel California’, ‘I want to break free’, ‘Every breath you take’, ‘Camisa negra’, ‘Despacito’ o ’19 días y 500 noches’.

Esta actuación forma parte del programa Auzokale, dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento y la red Civivox en estos meses de verano. Las siguientes citas tendrán lugar los días 1 y 4 de septiembre. El sábado los payasos Txispi y Popi presentarán su espectáculo ‘de travesuras’ en el patio de Civivox Milagrosa en doble sesión, a las 12 y a las 18.30 horas. El martes 4 de septiembre el parque de la Runa de la Rochapea acogerá el concierto ‘Ta tante et toi’ del grupo Gancho Drom, a partir de las 20 horas.

