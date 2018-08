Comienza hoy el curso en las escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años

16/08/2018 a las 06:00

Hoy comienza el curso en las once escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona para los 879 menores de 0 a 3 años matriculados en alguno de los centros.

Este inicio de curso viene marcado por la reapertura de la E.I. Haurtzaro después de su cierre para realizar las obras necesarias para adaptar el centro a la normativa regional y el traslado de los niños y niñas de Hello Egunsenti a la E.I. Rotxapea para, precisamente, acometer obras similares y cumplir así la legislación foral, informa el Ayuntamiento de Pamplona.

En estos primeros días, el tiempo se organiza pedagógicamente en beneficio de los menores, un tiempo de acogida en las escuelas infantiles, para que vayan habituándose a los centros, a las educadoras y a sus nuevos compañeros y compañeros.

De ahí que los tiempos en los centros sean estos días más cortos e incluso con el acompañamiento de los padres y madres.

Quien ya está operativo es el personal de limpieza y de comedor que, durante estos días, realiza las labores necesarias en las instalaciones para preparar los servicios que se ofrecerán a los menores a partir del jueves.

Según datos provisionales del organismo autónomo, en las once escuelas infantiles municipales, están matriculados 879 menores de 0 a 3 años y quedan todavía 62 plazas vacantes, por lo que el nivel de ocupación es del 93,5 %.

Han completado sus plazas las escuelas infantiles Mendebaldea, Mendillorri, Hello Buztintxuri, Printzearen Harresi y Hello Azpilagaña en su jornada completa, y todavía quedan plazas en Haurtzaro, Donibane, Goiz Eder, Izartegi, Hello Egunsenti y J. M. Huarte.

Un total de 177 niños se encuentran en lista de espera. Hay que tener en cuenta que en una misma escuela puede haber plazas vacantes y lista de espera porque no se correspondan las plazas libres con la edad o el nivel (lactantes, caminantes, medianos y mayores) de los y las menores demandantes.

