Suspendidas las multas de la zona roja del Ensanche de Pamplona

11/08/2018 a las 06:00

En el Ensanche no está lloviendo al gusto de todos con la medida municipal de no sancionar a quienes no cumplan con el horario de la zona roja y, en su lugar, colocar un papel informativo del horario. Los infractores agradecen el gesto mientras que los residentes dicen que este paréntesis propicia el incumplimiento deliberado y les deja a ellos sin espacio para aparcar. Papeletas que se están colocando en la zona roja. DN

El pasado día 1 de este mes, entraban en uso 110 pla

Selección DN+