Piden 20 meses por resistirse y herir a un agente en un arresto

La Fiscalía pedirá una pena de 20 meses de cárcel a un hombre al que considera responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad y delito leve de lesiones y otro de amenazas tras resistirse y causar heridas a uno de los dos agentes de Policía Foral que procedieron a su arresto en Alsasua. Según consta en el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 21 de abril de este año, cuando el encausado se encontraba en las inmediaciones de un bar, alterado, y molestando al personal del local y a la clientela.

Desde el inicio de la actuación, el encausado se mostró desafiante, recoge el escrito, “diciendo que no le importaba que llevaran uniforme, y cuando éstos le pidieron repetidas veces que se identificara y sacara el contenido de sus bolsillos, tiró sus cosas al suelo y se alteró más”. Aunque lograron que se alejara del lugar, poco después, los agentes volvieron a ser requeridos por el mismo bar y los agentes regreasaron para sacarle del local- “Estaba cada vez más agresivo y se oponía a la actuación policial mostrando sus puños cerrados, diciendo a un agente: “Si me llega la denuncia te mato. Cuando no tengas el uniforme,cuando estés en tu casa. Voy a ir a buscarte a tu casa… voy por ti y te mato”. Finalmente, tuvo que ser reducido. El acusado se opuso de forma violenta a la detención, motivo por el que uno de los agentes cayó al suelo y se golpeó en la rodilla derecha. Como consecuencia, sufrió un hematoma y edema en la rodilla derecha, así como una herida. Además, como secuela le ha quedado una cicatriz en la rodilla derecha.

En el escrito, la Fiscalía le pide 20 meses de prisión por el delito de atentado, así como dos multas de 360 euros por cada delito leve de lesiones y amenazas, más 1.350 euros como indemnización.