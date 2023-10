A juicio por amenazas graves al encargado de un banco en Pamplona

2 años de cárcel a un hombre por proferir amenazas graves al encargado del departamento de recuperaciones de una entidad bancaria a raíz de una serie de impagos de la hipoteca en Pamplona. Le acusa de un delito de amenazas graves y reclama para él, además de la pena de prisión, la prohibición de acercarse y de comunicarse durante tres años con la víctima y a indemnizarla con 1.000 euros. La Fiscalía pidea un hombre por proferira raíz de una serie de impagos de la hipoteca en. Le acusa de un delito de amenazas graves y reclama para él, además de la pena de prisión, la prohibición de acercarse y de comunicarse durante tres años con la víctima y a indemnizarla con 1.000 euros.

El fiscal reseña que el acusado, con condenas por amenazas, tuvo impagos de su hipoteca y por eso la oficina de un barrio de Pamplona derivó la incidencia al departamento de recuperaciones. En marzo, se iniciaron los contactos con el encargado y, a raíz de discrepancias, el acusado comenzó a insultarle y amenazarle con expresiones como: “Te voy a joder la vida”, “te lo voy a explicar a la cara de forma contundente”... También le envió un sms amenazante en el que además le decía que estaba averiguando dónde vivía. Literalmente, decía lo siguiente: "Mi madre no tuvo una segunda oportunida y tu tampoco la vas a tener. Cuando te coja ke me estoy informando de donde vives ire y te explicare detalladamente. A las mujeres mayores no se les roba 40000 euros como has hecho. Mas solitarios tenian ke haber. Pero a ti te lo voy a explicar yo personalmente lo ke es robar 40000 euros a una abuela. Cara mierda (sic)"