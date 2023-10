La Cabalgata de Pamplona busca fotos y vídeos antiguos

La asociación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía solicitando su colaboración. “Pueden ser fotos familiares que quieran ser compartidas, curiosidades o materiales que por su valor singular pueden ser interesantes para este estudio. Cuanto más antiguas sean, mayor valor tienen para nosotros”, señala Leticia Vergara, secretaria de la asociación. Las personas que quieran colaborar pueden contactar o enviar el material digitalizado a la dirección info@reyesmagospamplona.com.

La Asociación fue creada en 1996. Sin embargo, la cabalgata es una tradición muy arraigada que tiene su origen en 1926 cuando fue organizada por la Asociación de la Prensa de Pamplona. Vergara explica que antes de esta fecha se tiene constancia de la representación de autos de los Reyes Magos.

La forma de recibir en la ciudad aha ido cambiando con el paso del tiempos. Durante la década de los 80 y 90, la Cabalgata de Reyes preparaba llegadas sorpresa de los Reyes Magos: en avión, en esquís, en coche de bomberos, a caballo o en helicóptero. En 2008, se decidió dar realce a la entrada del séquito real por el Portal de Francia. Su espectacularidad no solo atrae a cientos de familias. En 2018, la f otografía realizada por Villar López a sus Majestades en dromedarias ilustró las páginas de The New York Times. “Fue entonces cuando la asociación se dio cuenta del valor de este eventos como patrimonio inmaterial”, señala Vergara, profesora de música que el 5 de enero se transforma en paje de sus majestades. Los investigadores Aitor Ortiz de Felipe y Raquel Suescun están realizando entrevistas a personas que en las últimas décadas han tenido un papel destacado en la cabalgada. Con todo el material el objetivo es hacer un documental, que se presentará a finales de año. Para llevar a cabo este proyecto, la asociación cuenta con una subvención del, a través de la convocatoria Raíces 2023.