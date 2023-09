David Rico, entrenador formado en Boston, abre un gimnasio en Mutilva

R-Athlete y lo regenta David Rico Escobar, entrenador que ha recibido parte de su formación en Boston, con el maestro Michael Boyle. Entre los grupos que tiene hay dos de personas que están preparando oposiciones para policía foral, bomberos y Guardia Civil. “En Estados Unidos nos llevan mucha ventaja en el ámbito del fitness. He cogido ideas muy interesantes de los distintos gimnasios en los que he trabajado”, señala David Rico, de 40 años y residente en Zizur Mayor. Aunque falta el rótulo de la fachada y el césped artificial en el patio exterior, el polígono de Mutilva Baja cuenta con un nuevo gimnasio. Se llamay lo regenta, entrenador que ha recibido parte de su formación en Boston, con el maestro Michael Boyle. Entre los grupos que tiene hay dos de personas que están preparando oposiciones para policía foral, bomberos y Guardia Civil. “En Estados Unidos nos llevan mucha ventaja en el ámbito del fitness. He cogido ideas muy interesantes de los distintos gimnasios en los que he trabajado”, señala David Rico, de 40 años y residente en Zizur Mayor.

R-Athlete se encuentra en la calle O número 34, cerca del restaurante Mutiloa. La nave tiene 350 metros y el patio 450 metros. En el interior hay una hilera de racks, esas estructuras de columnas, barras y anillas para entrenamientos de fuerza, máquinas de remo, esquí, bicicleta, pesas… además de vestuarios. El siguiente paso será acondicionar el exterior. “A mí me gusta mucho entrenar al aire libre. Pasamos muchas horas en el trabajo y en casa y es bueno que nos dé el sol, cuando lo hay, y respirar agusto. La idea es poner césped artificial, colocar racks y otros aparatos y que quede un espacio agradable”, comenta. David Rico trabaja en grupos de ocho personas “para poder hacerles un seguimiento más personal y adaptar los ejercicios a sus condiciones físicas y sus necesidades”.

“Hacemos un calentamiento muy dinámico con ejercicios y pesos para ganar movilidad. Luego un bloque de ejercicio de potencia y velocidad, más un ejercicio de fuerza y también un ejercicio de prevención y de hipertrofia para que el músculo coja esa envoltura para no deteriorar el hueso. Y solemos finalizar con un acondicionamiento físico en las máquinas o ejercicios de core”, señala David Rico sobre su metodología, con sesiones de 75 minutos.

Además de la preparación de opositores, el gimnasio tiene varios grupos de mediana edad “de los 25 a los 40 años", de usuarios que no sufren dolencias, y entrenamientos para personas de avanzada edad. También hay un espacio para deportistas de alto rendimiento.

David Rico estudió ciencias de la actividad física y deporte. En sus inicios se especializó en prevención de problemas físicos y más tarde trabajó en temas de crossfit. “Al final creo que lo mejor es un mix. Hay muchas modas, pero yo intento aplicar todo lo que he ido aprendiendo”. “Al final no sigo una metodología con un determinado nombre, pero me gusta todo lo que hacemos llamarlo como un entrenamiento consciente, que la gente sepa lo que realmente funciona. Saber lo que está bien y lo que está mal y que pueda aplicarlo aquí y fuera”, explica.

Rico trabajó varios años en Villaviciosa de Odón como entrenador personal y después hizo un máster en Boston con Michael Boyle, uno de los preparados físicos más prestigiosos del mundo. “Ahora tiene 64 años. Lleva a personas de élite de MBA, béisbol y hockey. Es una eminencia”. Este verano David Rico volvió a Boston varias semanas para reciclarse.