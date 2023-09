Quejas por la comida popular en el patio del colegio de Zizur en horario lectivo

Comida del Pato se trasladó del parque Erreniega a los espacios cubiertos del patio de los tres colegios públicos. Un grupo de familias ha expresado su malestar porque en horario lectivo había cientos de personas “de jolgorio, cocinando calderetes, bebiendo cervezas y lanzando petardos” mientras sus hijos estaban “encerrados sin poder salir al patio”. Al ayuntamiento y al Departamento de Educación han llegado varias quejas por un supuesto incumplimiento de la normativa. Al final, los niños y niñas de Zizur Mayor pagaron el pato. A diferencia de los años anteriores, el alumnado de los tres colegios públicos tuvo que ir dos días a clase durante las fiestas patronales. Y la meteorología terminó de complicar las cosas. El viernes llovió y la tradicionalse trasladó del parque Erreniega a los espacios cubiertos del patio de los tres colegios públicos. Un grupo de familias ha expresado su malestar porque en horario lectivo había cientos de personas “de jolgorio, cocinando calderetes, bebiendo cervezas y lanzando petardos” mientras sus hijos estaban “”. Al ayuntamiento y al Departamento de Educación han llegado varias quejas por un supuesto incumplimiento de la normativa.

“Es incongruente que el consistorio intente fomentar un ocio saludable con la organización de la Zona Zero (cero alcohol, cero humo) para la juventud y luego llevamos el alcohol y el humo dentro del recinto escolar en horario lectivo”, señalan en uno de los escritos presentados, en el que se quejan de que “no se puede improvisar un plan alternativo de este tipo sin sentido común”.

El alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), niega las acusaciones de improvisación y defiende que se trataba de un plan B consensuado de antemano con los tres centros y que se llevó de forma “coordinada para no perturbar las actividades lectivas”. Gondán lamenta que el Departamento de Educación no haya concedido la excepcionalidad a Zizur Mayor en el calendario lectivo, al igual que se ha hecho en otras localidades que celebran sus fiestas en septiembre. “Vamos a trabajar junto con las apymas para que el curso que viene no sea lectivo en fiestas”, declara el alcalde.

La Comida del Pato, con 2.200 inscritos, es un evento organizado por un grupo de zizurtarras que cuenta con apoyo económico y logístico del ayuntamiento. Se celebra desde hace una década en el parque Erreniega, pero en caso de lluvia se traslada a los cubiertos del patio que comparten los colegios Camino de Santiago, Erreniega y Catalina de Foix. Así ha pasado en dos ocasiones anteriores, pero entonces no había escolares en las aulas porque no era jornada lectiva.

“Este año nos enteramos en junio de que Educación no concedía la excepcionalidad a Zizur debido a la queja de dos familias por las dificultades de conciliación”, afirma Gondán. A finales de agosto, el ayuntamiento mantuvo una reunión con las direcciones de los tres centros públicos y, según el alcalde, vieron factible la celebración de la Comida del Pato, estableciendo unas condiciones de seguridad. Así, se acordó que el montaje de las mesas y sillas se hiciera a partir de las 9.30 con el alumnado ya en las aulas. Durante el recreo, parte del alumnado realizó actividades dentro del edificio y otra parte salió a lo que se denomina “jaula”, una zona cubierta y con rejas.

Según el consistorio, el día del cohete (miércoles 13) y el viernes 15, únicamente el 20% de los escolares acudió a clase. El resto obtuvo el permiso de sus padres para disfrutar de las fiestas patronales.