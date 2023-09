31 locomotoras en la Fiesta del Tren

Siempre nos hemos dedicado a hacer maquetas pequeñas. Hace doce años conocimos el sistema de locomotoras y nos animamos”. Ángel Osacar es el presidente de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril y, ayer, estuvo al mando de la 2ª edición de la Fiesta del Tren.

Desde Navarra, País Vasco, Cataluña, Valencia o Madrid llegaron este fin de semana veinte locomotoras eléctricas y once de vapor real, de cinco pulgadas la mayoría, al Parque del Tren de Pamplona a exhibir sus ferrocarriles. “Venimos de Sabadell. Hemos traído cuatro y nos vamos con cinco”, afirmaba entre risas Antonio Martí, quien había inaugurado su segundo año con locomotoras de diez, siete y cinco pulgadas.

Isidro Ferré y Mari Masdeu, en su segundo año en Pamplona, llegaron desde la comunidad catalana con un objetivo prefijado: aportar y ayudar. “Hemos traído dos locomotoras, pero también hemos venido a ayudar”, explicaban. Mauro Di Leva, también catalán, inauguró su primer año con una furka, trenes que antiguamente transportaban hierro y carbón. “Disfrutar a hacer lo que nos gusta”, enunciaba. “Eso es”, interrumpieron Fernando Benito y José Vicente Peña, de Valencia, quienes habían llevado una réplica del tranvía de Lisboa.

NOVEDAD NOCTURNA

Alejandra Irigoyen

El viernes por la noche tuvo lugar la novedad de esta edición: una circulación nocturna. De 22 a medianoche, el parque abrió sus puertas para que los visitantes pudieran realizar un paseo nocturno en una “experiencia única”. “Hubo mucha afluencia en la primera parte. A partir de las 23.30 horas comenzó a bajar.

Tenemos público familiar y a esa hora los niños estaban descansando”, explicaba Miguel Garrote, gestor del parque y miembro de la asociación. Todo apuntaba a que las horas de sol fueron las favoritas entre las familias. “Sabíamos que este año lo habían hecho, pero hemos preferido venir hoy. Hace muy buen tiempo y es una iniciativa muy chula”, afirmó Marisol Jiménez, quien acudió al parque con Gonzalo y Julián, de 3 y 5 años.

Pero no era la única que lo pensaba. “Particularmente, me parece muy buena hora. No hay que madrugar y hace solete”, dijo Eva Garrido, madre de Pau y Sara, dentro de un evento muy concurrido en el que todo el dinero conseguido iba destinado al parque. 1€ para niños y 2,50€ para adultos era el precio estipulado. “Tanto la reparación de material, la compra de nuevo y la incorporación de varias mejoras”, explicaba Garrote. El dinero recolectado en la edición anterior fue dirigido a la adecuación del andén, eliminando barreras para personas con discapacidad, a la electrificación y al proceso de automatización de señales.