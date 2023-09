Joven que perdió un ojo en una agresión múltiple en Nochevieja: "Solo recuerdo un montón de gente dándome patadas en la cabeza"

patadas en la cabeza y despertar en el hospital. Aquella noche perdió un ojo. Ha tenido que cambiar de trabajo, entre otras consecuencias. Ayer, en el juicio en el que zona del Caballo Blanco. Otros tres testigos también señalan a los dos. El joven víctima de una agresión tumultuaria en Pamplona en la Nochevieja de 2022 no llegó a ver a sus agresores. Solo recuerda caer al suelo por una zancadilla, cubrirse porque empezaba a recibir numerosasy despertar en el hospital. Aquella noche. Ha tenido que cambiar de trabajo, entre otras consecuencias. Ayer, en el juicio en el que piden 10 años de prisión para dos acusados, identificó a uno de los procesados, que se encuentra en prisión, como el joven con el que había tenido un incidente previo por la música en la. Otros tres testigos también señalan a los dos.

“Me he quedado hasta corto…”, expresaba este joven de 28 años al salir de la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia. Allí había relatado que esa noche, sobre las 4.00 horas, se encontraba con tres amigos en la calle Redín celebrando la entrada en el nuevo año con un altavoz en el que ponían música. “Empezó a aparecer gente y este (señalando a un acusado) y otras personas que no conocía vinieron de malas maneras, buscando movida… De la nada empezó el jaleo”. Añadió que decidieron irse ante el “ambiente hostil” que se estaba generando.

Caminaban hacia la calle Carmen, cuando vio que un grupo de gente les seguían. “Yo iba un poco más atrás que mis amigos, me giro y veo que un montón de gente viene a por nosotros. Me ponen la zancadilla y al caerme al suelo me cubro. Empiezan a pegarme patadas y ya me quedo inconsciente”. No pudo reconocer quién le ponía la zancadilla ni quiénes le agredían. “Solo un montón de patadas por un montón de gente en la cabeza. Luego ya solo recuerdo estar en el hospital”. Allí le enseñaron una foto de un acusado y lo reconoció, “sin dudas”, como el joven que, disfrazado con complementos de policía, era uno de los que le habían abordado en el momento inicial, cuando estaban poniendo música en el altavoz.

La agresión múltiple le provocó el estallido ocular de su ojo derecho, una fractura en la órbita y también daños en los dientes. Hasta esa noche se dedicaba a ser montador de muebles. Un trabajo que ha tenido que abandonar. “Estuve mucho tiempo de baja. Volví pero tuve que dejarlo porque no veía bien y no podía hacer bien mi trabajo”. Estuvo un tiempo en paro y ahora trabaja en una fábrica, “en un puesto sencillo”, mientras tramita una incapacidad.

Tres testigos identificaron a los dos acusados como participantes en la agresión múltiple. Uno de ellos, amigo de la víctima, lo vivió así. “Primero vinieron estos dos (los acusados) y otros más de forma chulesca a que quitáramos la música que estábamos poniendo para poner otra. Les dijimos que nos dejaran en paz, pero nos empezaron a rodear y decidimos pasar e irnos. Entonces ya vinieron detrás unos 20, empezaron a tirarnos botellas y empezó la agresión”. Explicó que cuando logró zafarse de los que le pegaban se giró y vio a su amigo “recibiendo patadas en la cabeza de mogollón de personas sin defenderse”. Y entre estas personas, aseguró, estaban los dos acusados. “Los reconocí claramente”.