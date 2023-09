PP a EH Bildu: “Les parece normal que le peguen un tiro al que no piensa como ustedes”

comisión de Presidencia para afianzar más la seguridad en San Fermín, salió a colación lo que ocurre en la“No creemos que se pueda aceptar que en una corporación elegida democráticamente el 60% tenga que ir protegida”, dijo el portavoz popular Este martes, cuando se abordó la declaración presentada por el PP en lapara afianzar más la, salió a colación lo que ocurre en la calle Curia al término de la procesión cuando la corporación acompaña al cabildo de regreso a la catedral., dijo el portavoz popular Carlos García Adanero. Y añadió que no se podía considerar que había sido un éxito porque no les habían pegado. “E incluso hay algunos que lo ponen como programa alternativo”.

Por eso pedían “establecer la seguridad, y por tanto la libertad, como uno de los pilares sobre los que trabajar en la mejora de las fiestas de San Fermín” . Un punto al que el PP añadía más control en los aparcamientos subterráneos por la mala imagen que ofrecen y trabajar contra el comercio ilegal. La declaración no salió adelante porque el apoyo de UPN fue insuficiente frente a la mayoría EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin.

Los cuatro coincidieron en señalar que su negativa se debía a que no compartían el modelo de seguridad. Y concretaron Geroa Bai y Contigo Zurekin en que debería ser otro el abordaje con el comercio ilegal en la calle porque no crea inseguridad. Endika Alonso (EH Bildu) añadió que el problema es que a la derecha le gustaban la ley de extranjería y el colonialismo salvaje. Y sobre Curia dijo que ya ni se asumían los gritos porque no había habido incidentes. Finalmente, como el resto, comentó que sus conceptos de seguridad diferían bastante.

“Les parece normal, y esa es la gravedad, que le peguen un tiro al que no piensa como ustedes”, le contestó García Adanero, redundando en otra contestación hecha poco antes en el mismo sentido: “¿Cómo vamos a coincidir con Bildu en temas como seguridad y libertad cuando ustedes piensan que a los que no piensan como ustedes se les puede matar? Yo no. Ustedes lo han aplaudido”.

Palabras que salieron a relucir en turno de ruegos y preguntas cuando pidió la palabra la concejal de la formación abertzale Garbiñe Bueno. “Pido a presidencia (la regionalista María Echavárri dirigió la comisión) que no se permitan injurias hacia nuestra persona”.

PONENCIA DE VALORACIÓN

Mediante una declaración en Presidencia, EH Bildu pidió al Ayuntamiento que actualizara la ponencia de valoración, uno de los índices para calcular la contribución territorial. Y es que, dijo su edil Garbiñe Bueno, sin esa actualización no se pueden beneficiar las familias con dificultades del hasta 90% de bonificación”. María Echávarri (UPN) le replicó que sin éxito los regionalistas pidieron al gobierno que estas bonificaciones se desligaran de la actualización. Y dijo que no había plazo previsto. “Ahora estamos en fase de anteproyecto”.